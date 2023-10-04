Росіяни в Криму влаштували виставку із награбованими експонатами з Кам'яної могили

Що відомо про виставку

"У тимчасово окупованому Криму на території заповідника Херсонес Таврійський експонують матеріали викрадені росіянами із Запорізької області. Мова йде про знахідки з всесвітньо відомої Камʼяної Могили. Капсульну експозицію "Дім риби" відкрито до 8 жовтня", - йдеться у повідомленні.

Зазначимо, що артефакти вивезли у кінці 2022 року начебто для того, аби "захистити" від ймовірного пошкодження під час проведення бойових дій.

Додамо також, що в описі до виставки росіяни вказують, що артефакти саме з Кам'яної могили.

Росія вкрала музейні артефакти (фото: facebook.com/AssociationArchaeologistsUkraine)

Кам'яна могила входить у список "7 чудес" України

Кам'яна могила - пам'ятка давньої культури в Україні поблизу Мелітополя, яка з початку повномасштабної війни опинилась під окупацією.

Це місце є нагромадженням каміння, яке в давнину використовувалося, як вівтар для язичницьких обрядів. На пам'ятці збереглось багато наскельних зображень - петрогліфів, деякі датують 24-22 століттям до н.е.

Кам'яна могила входить до списку "7 чудес" України, також вона є претендентом на включення до списку об'єктів всесвітньої спадщини ЮНЕСКО.

Петрогліфи Кам’яної Могили давніші за Стоунхендж та піраміди Єгипту (фото: zp-museums.jimdofree.com)

Росія вивозить експонати під виглядом реставрацій

Раніше в інтерв'ю РБК-Україна археолог НАН України Евеліна Кравченко заявила, що РФ вивозить археологічні пам'ятки в окупований Крим і на свої території.

"Росіяни продовжують проводити несанкційовані розкопки у Криму і зараз звідти вивозять речі. Це проводиться під приводом виставок, реставрації. Ніяких дій, які можуть бути направлені на захист пам'яток, я там не бачу. В Криму все далеко невесело з пам'ятками", - розповіла науковиця.

Також вона додала, що Кам'яну могилу зробили філіалом Херсонесу Таврійського, хоч на це нема жодного наукового підґрунтя. Пам'ятка під загрозою, оскільки при деокупації може пошкодитись, окупанти ніяких захисних дій не провели.