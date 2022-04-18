UA

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Зеленский заявления Киев новости Харьков новости Мариуполь новости Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

У Роналду умер сын: что известно о трагедии

Фото: Криштиану Роналду (instagram.com/cristiano)
Автор: Светлана Мащенко

У легендарного футболиста Криштиану Роналду и его жены Джорджины Родригес умер новорожденный сын. Второму ребенок из двойни - девочке - удалось выжить.

Об этом легендарный футболист рассказал в Instagram 18 апреля.

С глубочайшей грустью сообщаем о смерти нашего малыша. Это самая большая боль, которую может испытать любой родитель. Только рождение нашей девочки дает нам силы прожить этот момент с надеждой и счастьем.

Футболист поблагодарил врачей и медсестер за оказанную помощь и поддержку и попросил о конфиденциальности в трудное врем.

"Наш мальчик, ты наш ангел. Мы будем любить тебя вечно", - написал он.

У Криштиану Роналдо уже есть четверо детей

Новорожденная девочка - пятый ребенок футболиста. Первый сын, Криштиану-младший, родился 17 июня 2010 года от неизвестной матери. В июне 2017 года у Роналду появились близнецы от суррогатной матери, детей назвали Ева и Матео.

В настоящее время он находится в отношениях с испанской моделью Джорджиной Родригес, от которой 12 ноября 2017 года у него появилась дочь Алана Мартина. После чего стало известно, что Джорджина беременна двойней.

Ранее мы писали, что Роналду рассказал, когда планирует завершить карьеру футболиста.

Читайте РБК-Украина в Google News
РоналдуКриштиану Роналду