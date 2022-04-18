ru ua
Вт, 19 апреля News Daily Lite Styler Travel Auto Realty
Война России с Украиной Зеленский заявления Киев новости Харьков новости Мариуполь новости Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Коронавирус Олимпиада 2022 Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Дети Мнения
Lite Новости шоу-бизнеса Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда Колонки Auto Мировой автопром Авторынок Украины Электромобили Тест-драйвы Законодательство Технологии и инновации Ретро Курьезы Лайфхаки
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Realty Новостройки Вторичный рынок Аренда Загородная недвижимость Коммерческая недвижимость Город Регионы Точка зрения Дизайн Зарубежная недвижимость

У Роналду умер сын: что известно о трагедии

Новина українською →
Понедельник 18 апреля 2022 22:14
У Роналду умер сын: что известно о трагедии Фото: Криштиану Роналду (instagram.com/cristiano)
Автор: Светлана Мащенко

У легендарного футболиста Криштиану Роналду и его жены Джорджины Родригес умер новорожденный сын. Второму ребенок из двойни - девочке - удалось выжить.

Об этом легендарный футболист рассказал в Instagram 18 апреля.

С глубочайшей грустью сообщаем о смерти нашего малыша. Это самая большая боль, которую может испытать любой родитель. Только рождение нашей девочки дает нам силы прожить этот момент с надеждой и счастьем.

Футболист поблагодарил врачей и медсестер за оказанную помощь и поддержку и попросил о конфиденциальности в трудное врем.

"Наш мальчик, ты наш ангел. Мы будем любить тебя вечно", - написал он.

У Криштиану Роналдо уже есть четверо детей

Новорожденная девочка - пятый ребенок футболиста. Первый сын, Криштиану-младший, родился 17 июня 2010 года от неизвестной матери. В июне 2017 года у Роналду появились близнецы от суррогатной матери, детей назвали Ева и Матео.

В настоящее время он находится в отношениях с испанской моделью Джорджиной Родригес, от которой 12 ноября 2017 года у него появилась дочь Алана Мартина. После чего стало известно, что Джорджина беременна двойней.

Ранее мы писали, что Роналду рассказал, когда планирует завершить карьеру футболиста.

Читайте РБК-Украина в Google News
Роналду Криштиану Роналду
LITE
Макс Барских стал частью ВСУ, взял автомат в руки и показал свою подготовку
Макс Барских стал частью ВСУ, взял автомат в руки и показал свою подготовку