У Роналду умер сын: что известно о трагедии

У легендарного футболиста Криштиану Роналду и его жены Джорджины Родригес умер новорожденный сын. Второму ребенок из двойни - девочке - удалось выжить.

Об этом легендарный футболист рассказал в Instagram 18 апреля.

С глубочайшей грустью сообщаем о смерти нашего малыша. Это самая большая боль, которую может испытать любой родитель. Только рождение нашей девочки дает нам силы прожить этот момент с надеждой и счастьем.

Футболист поблагодарил врачей и медсестер за оказанную помощь и поддержку и попросил о конфиденциальности в трудное врем.

"Наш мальчик, ты наш ангел. Мы будем любить тебя вечно", - написал он.

У Криштиану Роналдо уже есть четверо детей

Новорожденная девочка - пятый ребенок футболиста. Первый сын, Криштиану-младший, родился 17 июня 2010 года от неизвестной матери. В июне 2017 года у Роналду появились близнецы от суррогатной матери, детей назвали Ева и Матео.

В настоящее время он находится в отношениях с испанской моделью Джорджиной Родригес, от которой 12 ноября 2017 года у него появилась дочь Алана Мартина. После чего стало известно, что Джорджина беременна двойней.