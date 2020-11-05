Ромы жестоко убили одесситку из-за денег: сиротами остались двое детей

Под Киевом банда преступников жестоко убила женщину после того, как обманным путем забрала у нее деньги, полученные от продажи квартиры. Погибшей оказалась 36-летняя одесситка, которая сама воспитывала двух малолетних детей - теперь малыши остались сиротами.

Преступление совершила группа особ ромской национальности, которые проживали в Одессе. Все четверо фигурантов уже задержаны. Об этом 5 ноября передали в пресс-службе Национальной полиции Киева.

Выяснилось, что жительница Одессы получила в наследство квартиру, затем продала ее по совету знакомого (за 30 тысяч) - мужчина же замыслил завладеть деньгами. Для этого он пригласил свою будущую жертву в столицу.

"В Киев он приехал на автомобиле и в компании общих друзей они вместе приехали в Сквирский район, где мужчина напал на нее и задушил. Затем бездыханное тело спрятал в лесу. Чтобы уничтожить любые доказательства, мужчина в дальнейшем даже сжег свое авто", - рассказали в полиции.

Под Киевом группа ромов ограбила и убила женщину (фото: kv.npu.gov.ua)

Преступление было совершено около двух недель назад.

"С 9 октября не выходила на связь. По неизвестным обстоятельствам она 15 октября сделала соглашение о продаже своей квартиры, и после этого с ней связи не было", - рассказал руководитель полиции Киевской области Андрей Небитов.

Он также рассказал, что преступники поили свою жертву клофелином перед убийством.

На днях тело женщины, накрытое одеялом, было обнаружено в лесу, и правоохранители оперативно выяснили личной погибшей, а также круг ее общения. В итоге убийство было раскрыто в течение суток.

Убийство совершил знакомый женщины (фото: kv.npu.gov.ua)

Задержанные уже сознались в преступлении. Во время обыска по месту проживания убийцы полицейские в качестве вещественных доказательств изъяли 3 автомобиля и мобильные телефоны, которые были приобретены за украденные деньги.

Теперь убийце грозит от 10 до 15 лет тюрьмы или пожизненное лишение свободы.

Видео: Под Киевом ромы убили одесситку ради денег от продажи квартиры

Ранее сообщалось, что на Волыни муж убил жену в порыве ревности, а тело спрятал в подвале, однако труп нашла дочь.

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