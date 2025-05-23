Роман Квіткової з 23-річним футболістом: сексолог прямо сказав, що про це думає

За словами експерта, нічого особливого в такому романі точно немає. Все логічно, вважає він.

"Бо у віці 26-27 років жінка часто вже чітко знає, чого хоче. Вона може мати дитину, стабільну кар'єру, досвід у стосунках - і бути вільною від стереотипів", - пояснив сексолог.

Чому молодші партнери приваблюють жінок

Енергією та легкістю: у молодшого партнера часто ще немає тягаря "як треба", він більш спонтанний, веселий і відкритий до експериментів.

Жадібністю до життя: молодші чоловіки можуть палати амбіціями, мати жагу до розвитку і драйв, що надихають жінку, яка вже пережила етап "стабільного побуту".

Фізичною привабливістю: не будемо заперечувати, що сексуальна частина теж має значення. І молодість, і фізична форма - все це працює.

Психологічною динамікою: іноді в молодшому партнері жінка бачить можливість бути сильною, вести, надихати, впливати. А іноді навпаки, відчувати себе більш вразливою, жіночною, коли поруч - захоплений, захищаючий молодик.

Відсутністю багажу: молодші партнери часто ще не обпаленні розлученнями чи зневірою, що дозволяє побудувати стосунки "з чистого аркуша".

"Ну а загалом - хто ми такі, щоб вирішувати, кому з ким бути щасливими? Стосунки - це завжди історія двох, і якщо обом добре, якщо є близькість, пристрасть, підтримка і сміх - то чи має значення вік? Ми можемо лише порадіти, що нові стосунки дають шанс на нове щастя" - резюмував сексолог і порадив тим, хто зараз опинився на роздоріжжі чи не знає, що робити зі своїми стосунками, звернутися до коуча чи спеціаліста.