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Роман Квіткової з 23-річним футболістом: сексолог прямо сказав, що про це думає

П'ятниця 23 травня 2025 18:01
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Роман Квіткової з 23-річним футболістом: сексолог прямо сказав, що про це думає Даша Квіткова і Вова Бражко (коллаж: РБК-Україна)
Автор: Поліна Іваненко
Експерт: Віталій Курсік

Інсайдерська інформація про роман Даші Квіткової та футболіста Володимира Бражка неабияк зацікавила як фанів. Але що про ці стосунки може сказати різниця у віці? Блогерка влітку відсвяткує 27-річчя, вона розлучена та виховує синочка Лева, а гравцю збірної України взимку виповнилося 23.

Ексклюзивно для РБК-Україна (проект Styler) сексолог Віталій Курсік розповів, що думає про такі стосунки і чому жінка може обирати роман з партнером, молодшим за неї.

За словами експерта, нічого особливого в такому романі точно немає. Все логічно, вважає він.

"Бо у віці 26-27 років жінка часто вже чітко знає, чого хоче. Вона може мати дитину, стабільну кар'єру, досвід у стосунках - і бути вільною від стереотипів", - пояснив сексолог.

Чому молодші партнери приваблюють жінок

  • Енергією та легкістю: у молодшого партнера часто ще немає тягаря "як треба", він більш спонтанний, веселий і відкритий до експериментів.
  • Жадібністю до життя: молодші чоловіки можуть палати амбіціями, мати жагу до розвитку і драйв, що надихають жінку, яка вже пережила етап "стабільного побуту".
  • Фізичною привабливістю: не будемо заперечувати, що сексуальна частина теж має значення. І молодість, і фізична форма - все це працює.
  • Психологічною динамікою: іноді в молодшому партнері жінка бачить можливість бути сильною, вести, надихати, впливати. А іноді навпаки, відчувати себе більш вразливою, жіночною, коли поруч - захоплений, захищаючий молодик.
  • Відсутністю багажу: молодші партнери часто ще не обпаленні розлученнями чи зневірою, що дозволяє побудувати стосунки "з чистого аркуша".

"Ну а загалом - хто ми такі, щоб вирішувати, кому з ким бути щасливими? Стосунки - це завжди історія двох, і якщо обом добре, якщо є близькість, пристрасть, підтримка і сміх - то чи має значення вік? Ми можемо лише порадіти, що нові стосунки дають шанс на нове щастя" - резюмував сексолог і порадив тим, хто зараз опинився на роздоріжжі чи не знає, що робити зі своїми стосунками, звернутися до коуча чи спеціаліста.

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