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Роман 8-летней девочки и 13-летнего блогера возмутил сеть: что говорят эксперты

Автор: Роман Мирончук

Сеть шокирована тем, что на днях 8-летняя блогерша Мила Маханец сообщила своим подписчикам, что она встречается с 13-летним блогером Пашей Паем. При чем повились фото и видео, на которых они обнимаются и целуются. Кроме того, девочка заявила, что и спят они вместе.

Эта новость вызвала большой резонанс. Большинство считает, что такие отношения недопустимы для девочки такого возраста. Эксперт-криминолог "Говорить Україна" Анна Маляр прокомментировала увиденное на своей странице в Facebook.

"Это срежиссированный родителями, публичный "роман" 8-летней девочки и 13-летнего мальчика. Девочка имеет миллионы подписчиков в разных соцсетях. Миллионы детей хотят так же стать объектами возбуждения для педофилов и зарабатывать на этом деньги", - заявила эксперт.

Скриншот с Instagram

По ее словам, за такие детские фото в сети должна наступать уголовная ответственность.

Она также отметила, что прежде всего, это посягательство на нормальное половое развитие детей, которые это смотрят и которые это изображают.

Скриншот с Instagram

Ситуацию с детьми также прокомментировал Уполномоченный Президента Украины по правам ребенка Николай Кулеба. Он заявил, что по этому поводу обратился в Генпрокуратуру, МВД и киберполицию.

Скриншот с Facebook

Пользователи сети также комментируют это.

  • Именно граница, которую нельзя пересекать, к сожалению, не для всех очевидна. И догоняя "модные" тренды или зарабатывая, взрослые психически травмируют детей;
  • Жесть. И что в головах родителей, этих инста детей?! Наверное, недалеко ушли...
  • Несмотря на эти фотографии с детьми мне, как маме, бабушке стало страшно за будущее этих детей!!! Родителей нужно к ответственности за этих детей-блогеров. Фото, мне отвратительны;
  • Я думаю эти фото прямые основания для лишения родительских прав;
  • Самое ужасное, что ребенок вырос с таким искаженным представлением о нормах, морали, взрослении. У ребенка забрали детство и это всегда имеет последствия. Так же интересует психологическое состояние родителей данного ребенка, которые по сути не видят в этом ничего страшного. Что это? Последствия похожей травмы в их детстве? Жажда наживы на фоне сниженных моральных принципов? Личный интерес к фото и видео подобного контента с малолетними? Много вопросов, которые надо задать;
  • Я вообще считаю, что никакие фото своих детей не нужно выставлять в интернете. Ни одного фото моего ребенка в интернете нет, в принципе, как и семейных, и моих.

Напомним, в детсаду Киева воспитатели издевались над мальчиком за то, что он справлял нужду стоя.

Ранее в скандале с учителем в Киеве из-за урока танцев появился неожиданный поворот.

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