Роман 8-летней девочки и 13-летнего блогера возмутил сеть: что говорят эксперты

Сеть шокирована тем, что на днях 8-летняя блогерша Мила Маханец сообщила своим подписчикам, что она встречается с 13-летним блогером Пашей Паем. При чем повились фото и видео, на которых они обнимаются и целуются. Кроме того, девочка заявила, что и спят они вместе.

Эта новость вызвала большой резонанс. Большинство считает, что такие отношения недопустимы для девочки такого возраста. Эксперт-криминолог "Говорить Україна" Анна Маляр прокомментировала увиденное на своей странице в Facebook .

Пользователи сети также комментируют это.

Ситуацию с детьми также прокомментировал Уполномоченный Президента Украины по правам ребенка Николай Кулеба. Он заявил, что по этому поводу обратился в Генпрокуратуру, МВД и киберполицию.

Она также отметила, что прежде всего, это посягательство на нормальное половое развитие детей, которые это смотрят и которые это изображают.

По ее словам, за такие детские фото в сети должна наступать уголовная ответственность.

"Это срежиссированный родителями, публичный "роман" 8-летней девочки и 13-летнего мальчика. Девочка имеет миллионы подписчиков в разных соцсетях. Миллионы детей хотят так же стать объектами возбуждения для педофилов и зарабатывать на этом деньги", - заявила эксперт.

Напомним, в детсаду Киева воспитатели издевались над мальчиком за то, что он справлял нужду стоя.

Ранее в скандале с учителем в Киеве из-за урока танцев появился неожиданный поворот.