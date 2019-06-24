Родственник-псих "отомстил": детали убийства 9-летнего мальчика в Киеве

Захар Черевко убит в Киеве - полиция подозревает родственника (коллаж РБК-Украина)

Украину всколыхнуло очередное жестокое убийство ребенка

Убийство Захара Черевко в Киеве произошло 22 июня после 20:00 вечера, когда 9-летний мальчик пошел брать интервью у прохожих. После его исчезновения возникли подозрения, что кто-то из незнакомых людей мог похитить ребенка. Как рассказали в полиции, убийцей 9-летнего киевлянина оказался брат отчима мальчика. Об этом в эфире "112 Украина" рассказал глава Нацполиции в Киеве Андрей Крищенко.

Подозреваемым в убийстве 9-летнего Захара Черевко является брат отчима мальчика (1989 года рождения). Мотивом преступления стала личная обида. После совершения преступления мужчина спрятал тело в озере. У подозреваемого зафиксированы психические отклонения. В СМИ сообщают о ножевых ранениях, но какие именно телесные повреждения были нанесены, не сообщается.

Захар Черевко убит в Киеве - полиция подозревает родственника (фото: facebook.com/KyivOperativ)

"После того, как нашли труп мальчика в водоеме, он подал показания, указал, как проходило убийство, куда выбросил орудие убийства. Водолазы потом нашли его, а также изъяты некоторые вещи, которые имеют к этому отношение. Этому лицу уже сообщено о подозрении в умышленном убийстве. Сегодня следователь с процессуальным руководителем согласуют документы и обратятся в суд для избрания меры пресечения", – заявил Крищенко.

Захар Черевко убит в Киеве - полиция подозревает родственника (фото: facebook.com/vartovi.espreso)

Ранее в СМИ сообщалось, что на теле ребенка были найдены множественные ножевые ранения, а к ногам был привязан камень.

По информации правоохранителей, подозреваемый жил от убитого отдельно, поскольку ребенок жил з бабушкой. Родственники Захара заявили о его исчезновении после того, как он вечером 22 июня вышел на улицу брать интервью у прохожих возле своего дома.

Захар Черевко убит в Киеве - полиция подозревает родственника (видео: youtube.com/112 Украина)

Следует напомнить, что тело ребенка было найдено спустя почти сутки, 23 июня, в озере Вырлица. Спасатели нашли его на расстоянии метра от берега. Правоохранители сообщили, что подозреваемому грозит пожизненное заключение.

Отметим, что ранее сообщалось об объявлении в розыск Захара Черевко (30.08.2009 года рождения). Он вышел из дома около восьми вечера 22 июня на прогулку - хотел взять интервью у прохожих около своего дома.