Родительский бандитизм: Комаровский разрушил миф о популярном препарате

Доктор Комаровский рассказал о том, можно ли лечить ангину препаратами на основе спирта. Педиатр на своей странице в Instagram довольно резко высказался о использовании подобного подхода.

Родители обратились к педиатру с вопросом, можно ли смазывать ребенку горло настойкой прополиса на спирте, и не сожжет ли препарат слизистую.

На что Комаровский однозначно ответил, что относится к этой настойке, как "к активной помощи папам-алкоголикам". Поскольку никакого медицински значимого эффекта настойка прополиса на спирте не имеет.

Комаровский разрушил миф о лечении ангины спиртовыми настойками (фото: unsplash.com)

"Сжечь вы можете все, что угодно, но пока вы будете жечь спиртом, ангина, то есть стрептококк, микроб, который вызывает ангину, сожжет сердце, почки и все остальное", - утверждает педиатр.

Доктор Комаровский назвал использование этого средства "родительским бандитизмом" и посоветовал не заниматься глупостями, а лечить ангину так, как это принято в XXI веке.

Комаровский разрушил миф о лечении ангины спиртовыми настойками (видео: instagram.com/doctor_komarovskiy)

Стоит отметить, что ранее Комаровский уже рассказывал, что единственным приемлимым в мировой медицине средством для лечения ангины являются антибиотики.

К слову, в преддверии 1 сентября Евгени Комаровский посоветовал, как правильно выбрать рюкзак для школьника, чтобы не спровоцировать сколиоз или же кифозную осанку.

Напомним, ранее педиатр жестко раскритиковал новомодный прибор, который по уверениям производителей должен убивать в помещении все вирусы. Эксперт посоветовал родителям не тратить деньги на ноу-хау.