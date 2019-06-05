Убийство ребенка под Киевом: жена "копа" набросилась на родителей мальчика

Жена полицейского Владимира Петровца, который обвиняется в убийстве пятилетнего Кирилла Тлявова из Переяслав-Хмельницкого, считает, родные мальчика также виноваты в трагедии. Об этом пишет издание "Сегодня".

Ольга Петровец заявила, что родители Кирилла должны были увидеть из окна, что на улице стрельба и забрать ребенка с улицы. Она заявила, что на бабушке и маме Кирилла Тлявова есть также часть вины за то, что произошло.

"Как они могли отпустить своего ребенка? Я в шоке. Считаю акции протеста проплаченными", - заявила жена полицейского.

Полицейские, которые обвиняются в уубийстве ребенка (Коллаж РБК-Украина)

Она рассказала, что ее муж невиновен и в тот страшный день он большую часть времени провел со своими детьми. Днем он вместе с 8-летними девочками-близняшками сходил в пиццерию, а потом на мороженое.

"В обед Вова и Ваня Приходько отдали детей бабушкам и поехали на ту лужайку. Нетрезвый муж был на момент задержания, ночью. А мальчик был ранен еще днем. Стрелял мой муж или нет – этого я не знаю. Там ведь было еще несколько человек", - добавила Ольга.

Кто именно был вместе с ее мужем, женщина не уточнила.

Напомним, ранее мы писали о том, что всплыли скандальные факты из биографии полицейских, которые подстрелили пятилетнего ребенка.

А также рассказывали о том, что у следствия по делу убийства Кирилла Тлявова не хватает доказательств.

Кроме того, мы сообщали о том, что пятилетнего Кирилла Тлявова похоронили в среду, 5 июня, в Переяслав-Хмельницком.