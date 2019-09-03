Родители нашли повешенной: под Полтавой произошла трагедия с 7-летней девочкой

Семилетняя девочка трагически погибла в селе Максимовка Карловского района Полтавской области. Трагедия произошла в понедельник, 2 сентября, на дворе дома, где она проживала вместе с родителями. Об этом пишет местное издание "Коло", ссылаясь на собственные источники в полиции области.

Родители обнаружили тело ребенка и сразу же вызвали медиков. Тем временем они пытались своими силами реанимировать дочку, однако все попытки стали тщетными.

Сначала появилась новость, что 7-летний ребенок совершил суицид. Однако впоследствии в полиции опровергли эту информацию.

Ребенка нашли повешенным под Полтавой (фото: РБК-Украина)

"Вероятно, споткнулась и веревка затянулась. Родители быстро вызвали медиков, проводились реанимационные мероприятия, но ребенка спасти не удалось", - прокомментировал Юрий Сулаев, спикер областной полиции.

Согласно сообщению Романа Гришина, пресс-секретаря главного управления Нацполиции Полтавщины, ребенок игрался на дереве с веревками и запутался.

В полиции дело квалифицируют, как несчастный случай. Сейчас тело девочки направили на проведение судебно-медицинской экспертизы.

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