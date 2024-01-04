У родині відомої співачки сталася трагедія: "Був поранений і контужений"

Що відомо про брата співачки

4 січня артистка написала, що вночі помер її брат Святослав Бурмака. Він був учасником бойових дій та служив у 43-ій Окремій Артилерійській бригаді імені гетьмана Тараса Трясила.

"Був поранений і контужений, лікувався в військовому госпіталі. У квітні був комісований за станом здоров‘я. Не витримувала його психіка. Не витримало врешті і серце", - повідомила Бурмака.

Допис про смерть брата співачки (скріншот)

Співачка не стала приховувати, що їй дуже сумно. Вона щемливо звернулася до брата та написала, що завжди його любитиме.

"Нема таких слів, щоб описати як боляче нашій сім‘ї. Я завжди тебе буду дуже любити, Слава. Про час і місце поховання я напишу пізніше", - додала Бурмака.

Бурмака та її брат (фото: facebook.com/burmakas)

У коментарях до допису юзери пишуть, що дуже співчувають артистці та усій її родині. Користувачі зазначили:

"Навіки вірний Україні! Щирі співчуття"

"Царство Небесне і вічна пам'ять Герою. Прийміть мої співчуття"

"Маріє, мої щирі співчуття! Нехай з Богом спочиває! Вічна пам'ять. Клята війна забирає найкращих".

У квітні 2022 року Бурмака писала, що її брат став батьком. Дружина військового народила доньку.

Родина військового (скріншот)