В родині відомої блогерки сталася трагедія: "В мене завмерла вагітність"
Українська блогерка Олександра Петрайчук, яка має майже мільйон підписників, повідомила сумну новину. Вона дізналася про завмерлу вагітність, коли пішла ставати на перший облік.
Детальніше розповідає РБК-Україна (проєкт Styler) з посиланням на Instagram блогерки.
Коли Петрайчук звернулася до одного спеціаліста, він виявив відставання у розвитку плода. Тоді вона вирішила проконсультуватися з іншим лікарем. Другий запевнив, що вагітність протікає нормально, і вона йому довірилася.
"Коли я вперше прийшла на УЗД, мені сказали, що десь на 6 днів відстає плід. Лікар сказав, що треба пити прогестерон. Я тоді не зрозуміла, навіщо це робити й пішла до іншого медика. Він сказав, що загрози немає, прогестерон пити не потрібно, прийдете пізніше. Я поїхала на чемпіонат і зараз, коли вже мала ставати на облік, кажуть: вагітність завмерла", - поділилася досвідом блогерка.
Тепер вона має вирішити, яким чином переривати вагітність. Один лікар пропонує медикаментозно вдома, інший - вискоблювати під наркозом, що їй не зовсім підходить через негативний резус-фактор крові.
Олександра також припустила, що на перебіг вагітності міг повпливати коронавірус.
"Ніколи б не могла подумати, що це станеться зі мною. Прямо перед зачаттям я тяжко перехворіла на коронавірус, можливо, й це вплинуло", - написала вона.
40-річна блогерка на власному гіркому досвіді радить усім майбутнім мамам готуватися до вагітності завчасно.
"Треба здавати всі аналізи на гормони, якщо лікар каже, що треба пити прогестерон до 16-го тижня, то треба пити", - зазначила вона.
Петрайчук намагалася зберігати спокій, проте вже скоро вийшла у Strories зі сльозами на очах та єдиним питанням: "Чому?".
Петрайчук про завмерлу вагітність (фото: instagram.com/petraichuk_sasha)
Попри трагедію, блогерка здаватися не збирається. Вона продовжить спроби знову стати мамою.
Нагадаємо, Олександра Петрайчук веде блог про сексуальне життя. За освітою вона юрист. Разом з чоловіком Павлом виховує доньку.
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