В родині відомої блогерки сталася трагедія: "В мене завмерла вагітність"

Українська блогерка Олександра Петрайчук, яка має майже мільйон підписників, повідомила сумну новину. Вона дізналася про завмерлу вагітність, коли пішла ставати на перший облік.

Коли Петрайчук звернулася до одного спеціаліста, він виявив відставання у розвитку плода. Тоді вона вирішила проконсультуватися з іншим лікарем. Другий запевнив, що вагітність протікає нормально, і вона йому довірилася.

"Коли я вперше прийшла на УЗД, мені сказали, що десь на 6 днів відстає плід. Лікар сказав, що треба пити прогестерон. Я тоді не зрозуміла, навіщо це робити й пішла до іншого медика. Він сказав, що загрози немає, прогестерон пити не потрібно, прийдете пізніше. Я поїхала на чемпіонат і зараз, коли вже мала ставати на облік, кажуть: вагітність завмерла", - поділилася досвідом блогерка.

Тепер вона має вирішити, яким чином переривати вагітність. Один лікар пропонує медикаментозно вдома, інший - вискоблювати під наркозом, що їй не зовсім підходить через негативний резус-фактор крові.

Олександра також припустила, що на перебіг вагітності міг повпливати коронавірус.

"Ніколи б не могла подумати, що це станеться зі мною. Прямо перед зачаттям я тяжко перехворіла на коронавірус, можливо, й це вплинуло", - написала вона.

40-річна блогерка на власному гіркому досвіді радить усім майбутнім мамам готуватися до вагітності завчасно.

"Треба здавати всі аналізи на гормони, якщо лікар каже, що треба пити прогестерон до 16-го тижня, то треба пити", - зазначила вона.

Петрайчук намагалася зберігати спокій, проте вже скоро вийшла у Strories зі сльозами на очах та єдиним питанням: "Чому?".

Петрайчук про завмерлу вагітність (фото: instagram.com/petraichuk_sasha)

Попри трагедію, блогерка здаватися не збирається. Вона продовжить спроби знову стати мамою.

Нагадаємо, Олександра Петрайчук веде блог про сексуальне життя. За освітою вона юрист. Разом з чоловіком Павлом виховує доньку.

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