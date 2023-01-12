UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

Родина відмовлялася евакуюватися: у Авдіївці трагічно померла 6-річна дівчинка

Дівчинка в Авдіївці померла від серцевого нападу (фото: колаж РБК-Україна)
Автор: Тетяна Самарук

В Авдіївці Донецької області трагічно померла 6-річна дівчинка Еля. Її серце не витримало, дитина жила у підвалі під постійними обстрілами. Родина дівчинки, її бабуся та дідусь, евакуюватися відмовлялися.

Про це у Facebook розповів волонтер Влад Маховський.

Що сталось з дівчинкою

Загалом в Авдіївці залишається приблизно 2,5 тисячі мешканців, у тому числі й діти.

Дівчинка Еля мешкала в Авдіївці з бабусею, мама перебуває за кордоном на заробітках, тато помер. Звечора у дитини почали німіти руки й ноги, але вона нікому про це не сказала. В результаті за попередньою інформацією, вона померла він серцевого нападу.

Еля з волонтером (facebook.com/Влад Маховський)

Волонтер повідомив, що він знав цю дівчинку. Він бачив її у підвалі, де та сиділа зі своїми дідусем та бабусею. Дитина зізнавалася, що їй було страшно. Проте родина Елі відмовлялася від евакуації, хоча їм пропонували виїхати та врятувати дитину.

"Через час ще відвідав, переконував евакуюватись, не захотіли. На її шестиріччя привіз торт і подарунок, але "опікуни" м'яко відмовили від зустрічі з дівчинкою, потім вони до старої Авдіївки переїхали, заїжджав і туди, але від зустрічі з малечею відмовили", - написав Маховський.

Раніше ми повідомляли, що дівчинка під Києвом прикинулася мертвою, щоб її не вбили окупанти.

Також ми писали, що у Маріуполі через російські обстріли загинула юна спортсменка Аліна Перегудова.

Читайте РБК-Україна в Google News
Авдіївкадівчинкапреступления