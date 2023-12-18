Родина футболіста "Оболоні" потребує допомоги українців

Футболіст київської "Оболоні", 27-річний Владислав Приймак та його дружина Христина, потребують допомоги. У їхньої 3-річної доньки Марти лікарі виявили пухлину у голові.
Про це пише РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на Telegram-канал столичного клубу.
Донці ексзахисника “Прикарпаття” необхідне дороге лікування і термінова складна операція за кордоном.
Владислав Приймак з дружиною і донькою (фото: instagram.com/vlad_pryimak)
Тож футбольний клуб "Оболонь" просить усю футбольну спільноту приєднатися та допомогти родині Приймака.
Владислав Приймак з дружиною і донькою (фото: instagram.com/vlad_pryimak)
Зазначимо, що 27-річний опорний півзахисник Владислав Приймак, вихованець футбольних шкіл "Прикарпаття" та "Динамо", упродовж своєї кар'єри, окрім "пивоварів", також грав у матчах за клуби "Прикарпаття", "Верес", "Львів", "Волинь" і "Карпати".
У поточному сезоні УПЛ футболіст провів 14 ігор за "Оболонь".
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