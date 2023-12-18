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Родина футболіста "Оболоні" потребує допомоги українців

Владислав Приймак з дружиною і донькою (фото: instagram.com/vlad_pryimak)
Автор: Іванна Пашкевич

Футболіст київської "Оболоні", 27-річний Владислав Приймак та його дружина Христина, потребують допомоги. У їхньої 3-річної доньки Марти лікарі виявили пухлину у голові.

Про це пише РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на Telegram-канал столичного клубу.

Деталі

Донці ексзахисника “Прикарпаття” необхідне дороге лікування і термінова складна операція за кордоном.

Владислав Приймак з дружиною і донькою (фото: instagram.com/vlad_pryimak)

Тож футбольний клуб "Оболонь" просить усю футбольну спільноту приєднатися та допомогти родині Приймака.

Владислав Приймак з дружиною і донькою (фото: instagram.com/vlad_pryimak)

Номери банківських карток для допомоги

  • Номер картки Владислава Приймака: 5355082011932132
  • Номер картки Христини Приймак: 4149499346497660
  • Додаткова картка: 4847730100213298
  • Посилання на банку: https://send.monobank.ua/jar/21xBKKRsk9
  • Номер картки банки: 5375 4112 1068 7138

Зазначимо, що 27-річний опорний півзахисник Владислав Приймак, вихованець футбольних шкіл "Прикарпаття" та "Динамо", упродовж своєї кар'єри, окрім "пивоварів", також грав у матчах за клуби "Прикарпаття", "Верес", "Львів", "Волинь" і "Карпати".

У поточному сезоні УПЛ футболіст провів 14 ігор за "Оболонь".

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Також мама важкохворої акторки припустила, що стало причиною сепсису в акторки.

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