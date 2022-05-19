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"Родина - это не жо*а президента: Шевчук из "ДДТ" выступил на концерте с антивоенной речью

Фото: Юрий Шевчук выступил с антивоенной речью (sputnik.by)
Автор: Людмила Жукова

Лидер российской группы "ДДТ" Юрий Шевчук выступил с эмоциональной речью о родине во время концерта в Уфе. В своем обращении к людям он сделал смелое заявление.

Видео с выступления опубликовали в Twitter.

Детали речи солиста ДДТ

Концерт проходил 18 мая в Уфе.

"Родина, друзья, это не *опа президента, которую надо все время мусолить, целовать. Родина - это бабушка нищая на вокзале, продающая картошку. Вот это родина", - сказал Шевчук.

Отметим, что зрители поддержали рокера апплодисментами.

Отметим, что Шевчук уже засветился своей неприязнью к войне и нацистким символам в России.Так, он отменил концерт в Тюмени, где красовалась на афишах буква Z.

"У нас был зал заявлен для концерта, и там они нарисовали огромную букву Z. Мы отказались там играть, перенесли концерт в другой зал, а другой зал нам уже не дали", - рассказывал в интервью Шевчук.

Как мы ранее писали, легендарные Pink Floyd выпустили коллекцию мерча для сбора средств для поддержки Украины.

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