Робота за сценарієм та рабський контракт: учасниця "Холостяка" розповіла шокуючу правду про проект

Що відбувалося на Холостяку

Анастасія повідомила, що дівчатам під час зйомок не давали спати, змушували говорити бридкі речі про інших учасниць.

"Мені потрібен час, щоб зібратися з думками і поділитися тим, як насправді все відбувалося. Монтаж та озвучка - це приголомшлива штука, завдяки якій вони дуже грамотно показували те, що було задумано. А ось сумно було ставлення самого холостяка, ставлення ведучого, відсутність сну. Мені особисто не дали поспати навіть години перед зйомками. Момент, де я сідаю в машину - це був кінець другої доби без сну", - розповіла вона.

За словами дівчини, на проекті був психолог, який після спілкування з дівчатами "зливав" всю інформацію головному героєві шоу Алексу Топольському.

Учасниці підписали суворий контракт, яким до 9 липня 2022 року не мали права розповідати будь-які подробиці. Організатори їм загрожували штрафом у розмірі від 50 до 100 тисяч гривень.

"Холостяк говорив дівчатам такі речі, які буквально травмували їх. Після проекту дівчатам потрібна була підтримка справжнього психолога та терапія, щоб відійти від того, що відбувається. Але, на жаль, цього ніхто не покаже", - повідомила екс-учасниця.

Анастасія Кузьміцька (stb.ua)