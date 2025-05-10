Не робіть цього, якщо хочете схуднути: найпоширеніша помилка після тренування

Чому тренування важливі для схуднення?

Фізичні навантаження - це потужний інструмент у боротьбі із зайвою вагою. Регулярні тренування допомагають спалювати калорії безпосередньо під час виконання вправ, збільшуючи загальні енергетичні витрати організму за добу. Крім того, силові тренування сприяють нарощуванню м'язової маси, а м'язи спалюють більше калорій у стані спокою, ніж жирова тканина, що прискорює ваш метаболізм у довгостроковій перспективі. Кожне ефективне тренування допомагає створити необхідний для схуднення дефіцит калорій.

Головна помилка, яка все псує

Але ось у чому річ: одразу після тренування, відчуваючи приємну втому та почуття виконаного обов'язку, багато хто потрапляє у пастку, яка перекреслює всі зусилля. Це пастка під назвою "Я це заслужив!" або "Я спалив стільки калорій, що тепер можу собі дозволити...". Найпоширеніша і найбільша помилка – це переоцінка кількості спалених під час тренування калорій та подальше їх "заїдання" або "запивання" висококалорійними продуктами чи напоями.

Як це працює

Типове тренування середньої інтенсивності (біг, плавання, заняття у тренажерному залі) тривалістю близько години може спалити від 300 до 500 кілокалорій, залежно від вашої ваги, виду активності та її інтенсивності. Це цінний внесок у створення дефіциту.

Однак, подивіться, скільки калорій міститься у типових "нагородах" або перекусах, які люди дозволяють собі після тренування:

Великий смузі з фруктами, йогуртом та солодкими добавками: може містити 400-600+ ккал.

"Корисний" протеїновий батончик з високим вмістом цукру та жиру: 250-400+ ккал.

Стандартна порція морозива або шматочок торта: 400-700+ ккал.

Шоколадний батончик та солодка газована вода: 500-700+ ккал.

Порція смаженої картоплі, бургер або інший фастфуд: 600-1000+ ккал.

Як бачите, дуже легко за лічені хвилини спожити стільки ж, а то й значно більше калорій, ніж ви щойно спалили за годину інтенсивної праці. Таким чином, дефіцит калорій, створений тренуванням, повністю анулюється, а іноді навіть перетворюється на профіцит (надлишок). Ваше тіло просто не отримує сигналу використовувати жирові запаси для покриття енергетичних витрат, адже ви їх миттєво компенсували їжею.

Що робити після тренування, щоб схуднути?

Головна мета після тренування - це якісне відновлення, а не калорійна "нагорода".

Правильне "паливо"

Після фізичного навантаження організму потрібні білки для відновлення м'язових волокон та вуглеводи для поповнення запасів глікогену (енергії у м'язах). Обирайте складні вуглеводи та нежирний білок.

Розумний перекус або прийом їжі

Вживайте їжу, яка вписується у вашу загальну добову норму калорій, а не додає зайвого. Це може бути нежирний грецький йогурт, порція курячої грудки з овочами, риба, бобові, кіноа, цільнозерновий хліб з авокадо.

Контроль порцій

Навіть якщо ви обираєте здорові продукти, їх кількість має значення. Зважуйте або вимірюйте порції.

Гідратація

Пийте достатньо чистої води до, під час та після тренування. Іноді почуття "голоду" після навантаження насправді є спрагою.