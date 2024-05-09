Робіть ці 6 речей щоранку, щоб швидше схуднути

Коли людина намагається схуднути, то часто хоче одразу бачити результат та швидко прийти у форму. Однак, варто вранці робити правильні речі, які пришвидшать цей процес.
Про це повідомляє РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на сайт Live strong.
Важливо переконатися, що сніданок містить оптимальну кількість білка.
Організму потрібно більше часу, щоб перетравлювати цей макроелемент, ніж вуглеводи або жир, тому їжа з високим вмістом білка забезпечує насичення протягом кількох годин. Білок допомагає контролювати апетит, а також баланс цукру в крові.
Для оптимальної ситості та переваг для нарощування м’язів намагайтеся отримувати від 25 до 30 грамів білка на сніданок з яєць, горіхового масла або нежирної курки чи індички.
Дослідження показують, що фізичні вправи вранці можуть допомогти вам схуднути.
Рання активність призводить до зниження споживання калорій протягом дня, а також до більш значних змін у вазі тіла.
Експерти додали, що вправи вранці мають більш значний вплив на контроль апетиту, споживання калорій і втрату ваги.
Прогулянка рано вранці на свіжому повітрі дуже корисна для здоров'я.
Зміни в часі впливу світла можуть прискорити метаболізм і покращити вагу.
До того ж проведення часу на свіжому повітрі вранці також збільшить вплив вітаміну D, якого часто не вистачає. Тривалість перебування на сонці повинна варіюватися в залежності від типу шкіри, сезону та місця перебування.
Більшість знає, що хороший нічний сон важливий для загального самопочуття.
Окрім зміцнення вашого здоров’я, рекомендовані сім-дев’ять годин сну щоночі можуть допомогти схуднути.
Рекомендується випивати 2 склянки води до сніданку на голодний шлунок. Вода допомагає організувати кислотно-лужний баланс після ночі, розбудити органи шлунково-кишкового тракту.
Крім того, сприяє кращому травленню протягом дня і очищає організм.
Воду варто пити за 30 хвилин до їди. Це краще робити дозовано, щоб не переповнити шлунок. Наприклад, для початку випити 150 мл.
Щоранку вставати на ваги - це ефективний метод підвищення мотивації та самоконтролю.
Зважування також може сприяти формуванню здорових звичок, корисних для зниження ваги.
До того ж часте зважування пов'язане зі стриманістю. Ті, хто переставав часто зважуватися, частіше повідомляли про збільшення споживання калорій і зниження самодисципліни.
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