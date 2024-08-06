Робіть це вранці: нутриціолог назвала 5 речей, які допоможуть боротись зі стресом

Високий рівень кортизолу може мати безліч причин, найчастіше він спричинений стресом. Зменшуючи стрес, ви можете навчитися знижувати його рівень. Є деякі способи, які потрібно робити вранці.
Про це повідомляє РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на Instagram-сторінку нутриціолога Віри Курин.
Кортизол - це стероїдний гормон, який виробляється наднирниками. Він є важливим компонентом у системі стресової відповіді організму.
Однією з основних його функцій є відповідь на стрес.
Тому, те що людина робить відразу після пробудження, може вплинути на здатність справлятися зі стресом протягом дня.
Стрибки кортизолу сигналізують про те, що людина перебуває в небезпеці. Кортизол потрібен для різних важливих функцій організму, таких як підтримання обміну речовин та регулювання рівня цукру в крові та артеріального тиску.
Постійно високий рівень кортизолу може негативно впливати на організм.
Нутриціолог назвала 5 способів, які допоможуть врегулювати рівень кортизолу вранці. Зокрема, варто робити:
Кортизол бере участь у багатьох обмінних процесах в організмі, наприклад допомагає регулювати артеріальний тиск і рівень цукру в крові. Своєю чергою харчування також впливає на рівень кортизолу. Деякі продукти, наприклад цукор, здатні підвищувати кількість гормону стресу.
Заїдання стресу приносить лише тимчасове полегшення і може призвести до порушення харчової поведінки, набору зайвої ваги та проблем із цукром у крові.
Зменшити рівень гормону стресу допомагають продукти, багаті на поліфеноли. До таких продуктів відносяться банани, темний шоколад, рослинні волокна, квашена капуста, йогурт, чорний і зелений чай.
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