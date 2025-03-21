Природні ліки. Робіть це щодня, щоб збільшити тривалість життя

Чим корисний сміх для здоров'я

У сучасному світі через хвилювання про глобальні події та вартість життя люди почали менше сміятися. Пошук можливостей для щирого реготання може бути найшвидшим способом відчути себе краще, як морально, так і фізично.

Дослідження показують, що щирий сміх діє як клапан для вивільнення гормонів стресу, таких як кортизол і адреналін, які накопичуються з часом.

Сміх викликає вивільнення хімічних речовин у мозку, що сприяють гарному самопочуттю, зокрема гормону зв’язку окситоцину та знеболювальних опіоїдів, які допомагають регулювати настрій і покращують здатність справлятися. Гарний сміх також корисний для нашого організму.

Окрім швидкого покращення настрою, більше сміятися може мати ряд довгострокових фізичних переваг для здоров’я.

Це допомагає знизити артеріальний тиск, покращує кровообіг і розслаблює кровоносні судини. Японське дослідження 2020 року, в якому взяли участь понад 17 000 людей віком до 40 років, показало, що ті, хто менше сміявся, мали значно більшу ймовірність розвитку серцевих захворювань і скорішої смерті.

Сміх також може допомогти боротися з хворобами, зміцнюючи вашу імунну систему.

Дослідження каліфорнійського Університету Лома Лінда показало, що чоловіки, які протягом години дивилися комедійне відео, мали більше антитіл, що борються з інфекцією у крові.

Чому з віком люди менше сміються

Люди перше починає сміятися будучи ще немовлям, у віці приблизно трьох місяців. Йдучи до школи і заводячи друзів, людина може сміятися приблизно 20 разів на годину.

Однією з причин, чому діти так багато сміються, є те, що вони проводять більше часу, граючи та спілкуючись.

Професор когнітивної нейронауки в Університетському коледжі Лондона Софі Скотт розповіла, що сміх є ключовою частиною спілкування людей.

"Для дітей сміх є дуже сильним сигналом взаємодії з іншими дітьми. Це спосіб сказати: "У мене є з тобою щось спільне. Я хочу з тобою подружитися", - пояснює вона.

Коли діти стають підлітками, сміх продовжує відігравати більш важливу роль у визначенні їхніх нових груп однолітків.

Також у сучасному робочому середовищі люди схильні стримувати свій сміх.

Як більше сміятися

Проводьте час з іншими

Сміх дуже заразливий. Дослідження, проведене психологом і гумористом Робертом Провайном, показало, що люди в 30 разів частіше сміються, коли вони з іншими, ніж коли наодинці.

Нехай ваш партнер жартує

Ваш партнер може бути тією людиною, з якою ви будете більше сміятися завдяки спільній історії та знанням почуття гумору одне одного.

Дослідження показало, що чоловіки в 1,73 раза частіше можуть розсмішити своїх дружин, ніж будь-хто інший.

Створіть чат з гумору

Якщо ви перебуваєте в соціальних мережах або любите слухати подкасти, підпишіться на комедійні сторінки, які змушують вас сміятися.

Створіть групу WhatsApp із членами родини чи друзями-однодумцями, щоб ділитися жартівливими мемами чи відео.

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