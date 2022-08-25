Роберт Дауни-младший выразил поддержку России: "Железный Человек захотел за железный занавес"

57-летний Роберт Дауни-младший угодил в скандал после того, как на прогулку надел носки Adidas, на которых написано "Россия".
В таком образе звезду фильмов "Железный человек" и "Мстители" заметили на прогулке с сыном и женой Сьюзен. А фото опубликовали в Twitter-аккаунте, который ведут поклонники актера.
В подписи к фото отмечается, что сейчас актер отдыхает с родными в Сен-Тропе.
Роберт Дауни-младший с сыном и женой на прогулке во Франции (фото: twitter.com/RDJBrazil)
Кстати, хотя на плечах Роберта желто-синий рюкзак, но это не спасло его от народного гнева, который вылился на звезду в социальных сетях.
Мы собрали несколько самых безобидных комментариев в сторону голливудского суперстара:
В то же время, юзеры подметили, что это "какая-то серия одежды 5-6-летней давности, выпущенная Adidas вместе с неким россиянским недодизайнером" (речь идет про некоего Гошу Рубчинского).
В таких носках гуляет Роберт Дауни-младший
Также кое-кто допускает, что желто-синим рюкзаком и "российскими" носками, возможно, Роберт пытался показать, что выступает за "мир во всем мире".
Роберт Дауни-младший (фото: instagram.com/robertdowneyjr)
Отметим, что исполнитель роли Тони Старка за шесть месяцев ни разу не выразил протест против полномасштабного вторжения РФ в Украину.
Зато еще в 2012 году, незадолго до того, как Путин напал на нашу страну, Роберт Дауни-младший был в Москве, где расхваливал россиян.
"Знаете, все мы, американцы, росли с мыслью, что Россия - это зло. Я безмерно рад, что смог убедиться в обратном: Москва доброжелательный город... Видимо, Россия меняется", - сказал он на пресс-конференции, посвященной премьере фильма "Мстители".
Роберт Дауни-младший (фото: instagram.com/robertdowneyjr)
Ранее мы писали, что украинка сыграла главную роль в нашумевшем сериале Netflix.
Также недавно в Украину приезжала голливудская звезда Джессика Честейн, которая выразила поддержку нашему народу.