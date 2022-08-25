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Роберт Дауни-младший выразил поддержку России: "Железный Человек захотел за железный занавес"

Роберт Дауни-младший попал в скандал (коллаж: Styler)
Автор: Дмитрий Войналович

57-летний Роберт Дауни-младший угодил в скандал после того, как на прогулку надел носки Adidas, на которых написано "Россия".

В таком образе звезду фильмов "Железный человек" и "Мстители" заметили на прогулке с сыном и женой Сьюзен. А фото опубликовали в Twitter-аккаунте, который ведут поклонники актера.

Чем Роберт Дауни-младший взбесил фанатов?

В подписи к фото отмечается, что сейчас актер отдыхает с родными в Сен-Тропе.

Роберт Дауни-младший с сыном и женой на прогулке во Франции (фото: twitter.com/RDJBrazil)

Кстати, хотя на плечах Роберта желто-синий рюкзак, но это не спасло его от народного гнева, который вылился на звезду в социальных сетях.

Мы собрали несколько самых безобидных комментариев в сторону голливудского суперстара:

  • Просто Залізна Людина захотів за залізну завісу
  • Ну його ж персонаж був фанатом тоталітаризму за коміксами, так що нічого нового
  • Роберт Рагуль Молодший
  • Роберт Деган Молодший відтепер
  • Russia socks?! What u mean?!

В то же время, юзеры подметили, что это "какая-то серия одежды 5-6-летней давности, выпущенная Adidas вместе с неким россиянским недодизайнером" (речь идет про некоего Гошу Рубчинского).

В таких носках гуляет Роберт Дауни-младший

Также кое-кто допускает, что желто-синим рюкзаком и "российскими" носками, возможно, Роберт пытался показать, что выступает за "мир во всем мире".

Роберт Дауни-младший (фото: instagram.com/robertdowneyjr)

Что Роберт думает про РФ?

Отметим, что исполнитель роли Тони Старка за шесть месяцев ни разу не выразил протест против полномасштабного вторжения РФ в Украину.

Зато еще в 2012 году, незадолго до того, как Путин напал на нашу страну, Роберт Дауни-младший был в Москве, где расхваливал россиян.

"Знаете, все мы, американцы, росли с мыслью, что Россия - это зло. Я безмерно рад, что смог убедиться в обратном: Москва доброжелательный город... Видимо, Россия меняется", - сказал он на пресс-конференции, посвященной премьере фильма "Мстители".

Роберт Дауни-младший (фото: instagram.com/robertdowneyjr)

Ранее мы писали, что украинка сыграла главную роль в нашумевшем сериале Netflix.

Также недавно в Украину приезжала голливудская звезда Джессика Честейн, которая выразила поддержку нашему народу.

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Роберт Дауни-младшийГолливудНовости шоу-бизнеса