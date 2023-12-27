Ризики святквання. Комаровський попереджає українців про небезпеки на застіллях

Про це повідомляє РБК-Україна (проєкт Styler) з посиланням на відео на YouTube -каналі Євгена Комаровського.

Неякісні продукти

У новорічний період попит на популярні продукти помітно зростає. Однак не всі продавці є добросовісними, тому варто бути дуже обачними з тим, що й де ви купуєте. Особливо це стосується морепродуктів і м'яса. Якщо вам здається, що з певним товаром щось не так, краще утриматися від покупки.

Експерименти з харчуванням

Доволі часто під час застіль люди їдять і готують те, що не споживають у буденному житті. У таких випадках зростає ризик алергічних реакцій та харчових отруєнь. Тому насамперед будьте впевненими в тому, що ваш організм цілком нормально сприйме нові для нього продукти.

Алкоголь

На свята зазвичай купують багато алкоголю, вживають його в різних комбінаціях. У цьому контексті не забувайте про якісний алкоголь, обов'язково закушуйте та контролюйте міру. Інакше ранок не обійдеться без похмілля.

Переїдання

Застілля - це завжди багато їжі, причому і жирної, і солоної, і солодкої. Звісно, не варто відмовляти собі в улюблених стравах, проте врахуйте хронічні захворювання, якщо вони у вас є, та харчові отруєння. Свято не принесе жодної радості, якщо наступного дня вам доведеться лікуватися від наслідків.

Травмування

У стані алкогольного сп'яніння людині може бути складно контролювати власне тіло, тому ризики травмувань не можна виключати. Крім того, взимку доволі часто буває слизько, що підвищує ймовірність падінь.

Якщо ви плануєте влаштовувати з гостями ігри, танці та інші розваги, тоді краще робити це на чистій вільній місцевості, щоб уникнути візитів до травматолога.

Медична допомога

Як правило, у новорічну ніч отримати медичну допомогу може бути складно. Попри те, що у відділеннях завжди є чергові бригади, різні обставини можуть завадити їм вчасно дібратися до вас чи вам безпосередньо до лікаря.

У таких випадках потрібно бути готовими допомогти собі самостійно.