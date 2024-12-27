На Різдво машиніст потягу вистрибнув з поїзда на швидкості 400 км/годину: що сталося з пасажирами

Деталі інциденту

Неймовірна різдвяна пригода сталася 25 грудня на високошвидкісному потязі TGV, який прямував із Парижа до Бордо.

Потяг розвивав швидкість 286 миль/год (460 км/год), коли машиніст несподівано залишив своє робоче місце і вистрибнув із кабіни. Ймовірно, він наклав на себе руки.

Причини такого вчинку наразі залишаються невідомими. У компанії розповіли, що машиністу було 52 роки й він мав певні "особисті проблеми".

Завдяки сучасним технологіям безпеки потяг негайно активував систему аварійного гальмування, коли система зафіксувала відсутність машиніста. Це дозволило уникнути зіткнення, і потяг поступово зупинився за кілька хвилин після інциденту.

Автоматична зупинка врятувала понад 400 пасажирів і система зупинила поїзд буквально за хвилину після того, як машиніст покинув своє місце. Подібний випадок трапився вперше в історії швидкісної залізниці.

"Надзвичайна рідкісна ситуація, якщо не сказати безпрецедентна. Я ніколи такого не бачив за свою кар'єру", - зауважив колишній співробітник компанії.

Вже відомо, що 52-річний Бруно загинув. Серед залізничників Сент-Етьєна він був відомим - його любили та поважали, у компанії він працював з 1997 року.

Різдво у полі

Сотні пасажирів, які прямували на святкування Різдва до своїх рідних, були змушені залишити потяг і чекати на допомогу просто посеред французьких полів. Очікування тривало кілька годин, доки не було забезпечено безпечну евакуацію пасажирів і відновлено рух на залізничній лінії.

"Це було найгірше Різдво в моєму житті. Ми стояли в полі, а навколо була суцільна темрява", - розповіла одна з пасажирок.

Поліція Бордо та представники SNCF (Національної залізничної компанії Франції) розслідують причини цього випадку. Відомо, що машиніст мав багаторічний досвід роботи та не фігурував у дисциплінарних справах.

Представники SNCF наголошують, що потяги TGV обладнані сучасними системами безпеки, які дозволяють уникнути катастроф навіть за таких обставин.

У SNCF висловили подяку системам автоматизації, які запобігли катастрофі. Компанія також пообіцяла компенсувати пасажирам усі незручності, пов’язані із затримкою та неприємними обставинами подорожі.