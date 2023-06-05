У Рівному п'яний мужик у камуфляжі вдерся до церкви і матюкав українців: що про нього відомо

"Біля храму патрульні виявили невідомого чоловіка, який відмовився називати свої дані, а також пояснювати свої дії та у спілкуванні з патрульними поводився зухвало, лаявся та ображав інспекторів", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що чоловік був одягнений у військову форму, тож патрульні, щоб встановити особу чоловіка звернулися до Рівненського міського територіального центру комплектування та соціальної підтримки.

Затриманим виявився 42-річний житель Луганської області, який немає жодного відношення до військової служби.

Результат освідування на стан алкогольного сп’яніння показав результат - 1,82 проміле (сп'яніння середнього ступеня).

Патрульні склали адміністративні матеріали - протокол за статтею 173 (Дрібне хуліганство) та за ч. 2 ст. 178 (Поява у громадських місцях у нетверезому стані) КУпАП.