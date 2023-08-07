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На Рівненщині поліцейський збив жінку і залишив її вмирати: деталі трагедії

Під Рівне поліцейський убив жінку у ДТП (facebook.com/police.in.Rivne.region)
Автор: Людмила Жукова

На Рівненщині в селі Москвин поліцейський наїхав на жінку, збив її та поїхав, не надавши допомоги. Жінка у віці 64 років загинула.

Про трагедію повідомила поліція Рівненщини у Facebook.

Деталі смерті жінки

Поліцейські встановили, що 64-жінка 6 липня орієнтовно о 21:30 вийшла від знайомої та прямувала додому. Втім, до будинку не дійшла, її тіло виявили неподалік власного господарства з тілесними ушкодженнями, характерними для ДТП.

Також на місці слідчі виявили та зібрали докази, які можуть свідчити про наїзд транспортного засобу на пішохода.

Орієнтовно за десяток метрів поліцейські знайшли також мобільний телефон та взуття постраждалої.

Правоохоронцям вдалося розшукати авто та водія. Ним виявився співробітник одного з відділень поліції, який перебував на службі й був за кермом особистого авто.

Усі обставини події встановлюють слідчі слідчого управління, відомості, внесені до ЄРДР за частиною 2 статті 286 Кримінального кодексу України за фактом порушення правил безпеки дорожнього руху, що спричинило смерть потерпілого.

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