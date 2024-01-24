На Рівненщині під час прийому у стоматолога померла жінка

Що відомо про інцидент

"19 січня близько 18:40 від медиків швидкої надійшло повідомлення, що під час візиту до приватної стоматологічної клініки в місті Здолбунів померла 50-річна жінка", - йдеться у повідомленні.

Попередньо правоохоронці з’ясували, що жителька села Здовбиця лікувала зуби з використанням седації. Після введення препаратів у неї зупинилося дихання. Медики намагалися провести реанімаційні заходи, утім вони не дали результату.

Під час огляду місця події слідчо-оперативна група вилучила речові докази, які мають значення у справі.

Поліція розпочала досудове розслідування за фактом неналежного виконання професійних обов'язків медичним працівником.

"У рамках кримінального провадження призначено ряд експертиз, зокрема судово-медичну, яка встановить причину смерті 50-річної жительки Здовбиці", - кажуть правоохоронці.

Яке покарання загрожує стоматологам

Якщо провину медиків доведуть, то їм загрожує покарання за частиною 1 статті 140 Кримінального кодексу України, а це - позбавлення права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до 5 років або виправними роботами на строк до 2 років, або обмеженням волі на строк до 2 років, або позбавленням волі на той самий строк.

У поліції наголошують, що слідчі дії тривають.