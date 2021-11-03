Рисовала картины, чтобы жить: от COVID умерла молодая украинская художница

Во Львове коронавирус умерла учительница и художница Ольга Ган, которая долгое время боролась с онкологией. В частности, через химиотерапию женщина не смогла сделать вакцину против COVID-19.

Об этом на своей странице в Facebook сообщила писательница Христя Венгринюк.

Так, по словам писательницы, после длительной борьбы с онкологией умерла художница и учительница Ольга Ган.

"Плачу целое утро и места не найду. Ты одна из самых добрых людей, которых я знаю. Ты сплошное сердце и Вера. Ты была такая сильная! Несмотря на все нелегкие жизненные моменты, в тебе было столько энергии и идей. Тебя любили все и я очень люблю тебя, дорогая", – сказала она.

Кроме того, писательница добавила, что она хотела бы довершить все то, к чему так стремилась и желала Ольга Ган. Также она отметила, что Ган не могла вакцинироваться и ее "добил" коронавирус.

Как сообщает "tvoemisto", Ольга Ган 18 лет проработала учительницей украинского языка и литературы во львовском лицее №45. В частности, в 2020 году у нее обнаружили онкологическое заболевание. Тогда женщина начала рисовать картины и продавала их, чтобы выжить, поскольку ее лечение было дорогим.

Умерла львовская художница Ольга Ган (facebook.com/Ольга Ган)