Не рискуйте: Комаровский рассказал про кефир для детей

Евгений Комаровский рассказал о разнице между детским кефиром и обычным. Известный педиатр отметил, что в Украине за всеми детскими продуктами повышенный контроль качества, поэтому они - менее рискованные. Ою этом доктор высшей категории рассказал в Instagram.

Доктор Комаровский, который ранее дал советы родителям по действиям при высокой температуре у ребенка, ответил на вопрос относительно наличия принципиальной разницы в пользе между обычным кефиром и красивым детским кефиром в бутылочке.

По словам врача, к детским продуктам намного более жесткие технологические требования по отбору сырья и по контролю за ним.

"В детских продуктах не используются определенные красители, ароматизаторы, все должно быть только натуральное", - отметил он.

Иллюстративное фото: кисломолочные продукты

Комаровский рекомендует для детей детские кисломолочные продукты.

"Это однозначно менее рискованно", - резюмировал доктор.

Видео: instagram.com/doctor_komarovskiy

Как сообщалось ранее, недавно доктор Комаровский дал важный совет относительно атопического дерматита у младенцев.

Также мы писали о том, что Евгений Комаровский ответил на волнующий многих родителей вопрос о том, можно ли предотвратить у ребенка возникновение грыжи.

Напомним, что перед этим Комаровский рассказал, какая проблема с пищеварением детей является самой распространенной.