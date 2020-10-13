Кто рискует повторно подцепить COVID-19: украинцам дали ответ

Коронавирус вновь атакует людей с заболеваниями (фото: prosestru.cz)

Медик сообщил, кто рискует повторно заразиться коронавирусом

Коронавирус в Украине продолжает инфицировать людей и в связи с сезонностью заболеваемость увеличилась. Медики уже фиксируют случаи, когда человек потворно заболевает COVID-19. Заместитель генерального директора Центра общественного здоровья Александр Мацьков сообщил украинцам, что заново подхватить инфекцию могут люди с хроническими заболеваниями.

Об этом он рассказал в эфире канала "Украина 24".

По словам Мацькова, пока что повторные заболевания - это не тенденция, а лишь единичные случаи, но они есть.

"Повторное инфицирование – это единичные случаи. Каждый из таких случаев требует детального анализа, так как нужно подтвердить, что это именно повторный случай, – сказал Мацьков.

Повторное заболевание коронавирусом встречается у людей с хроническими заболеваниями. Именно поэтому сопротивляемость вирусам в таком организме очень снижается.

"Каждый из таких случаев требует детального анализа, нужно верифицировать, что это именно повторное инфицирование. В основном, оно встречается у людей, которые имеют сопутствующие патологии, приводящие к снижению уровня сопротивляемости организма", – отметил эксперт.

Как мы писали ранее, в Украине вводят новые карантинные зоны. В красной зоне будет находиться только два города. Речь идет о Каневе Черкасской области и Сумах Сумской области. Киев же попал в оранжевую зону.