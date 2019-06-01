Рисковал собой: 15-летний школьник-герой вытащил двух детей из реки (фото)

Подросток вытащил из реки двух детей в Житомире – фото героя (коллаж РБК-Украина)

Подросток не раздумывал ни секунды перед прыжком в воду

В Житомире 15-летний подросток вытащил из реки двух детей. Школьник заметил, что 2-летняя девочка и ее 4-летний брат прыгнули в реку. Их унесло течением, и, если бы он не решился прыгнуть в воду, дети бы утонули. 31 мая во время школьной линейки 15-летнего смельчака благодарностью и подарком отметил в. и. о. руководителя Главного управления Нацполиции в Житомирской области Артем Лысогор. Об этом рассказали в пресс-службе полиции.

Как рассказал сам 15-летний герой Евгений Венгерский, инцидент произошел, когда он вместе с друзьями возвращался домой с учебы. По его словам, на берегу реки он увидел двух совсем маленьких детей, которые прыгнули в воду.

"Стремительное течение мигом сбило с ног меньшую девочку и отнесло от берега, мальчика тоже начало относить. Понятно, что колебаться не было времени, и я прыгнул в поток следом за детьми", - рассказывает парень.

Подросток вытащил из реки двух детей в Житомире – фото героя (фото: npu.gov.ua)

15-летнему ученику житомирского лицея быстро удалось выхватить из воды девочку, а мальчика помогли вытащить взрослые. Дети были напуганы и растеряны и ни на один вопрос – ни свои имена, ни о том, как здесь оказались и где живут – не отвечали. После случившегося парень позвонил в полицию.

Первыми на место происшествия прибыли патрульные полицейские. Они уже вызвали "скорую" и передали медикам двух спасенных малышей. На этом история не закончилась, школьники отправились по направлению к дому, тогда как увидели плачущую женщину, которая бежала им навстречу, постоянно оглядываясь по сторонам.

"Почему-то я так и подумал, что это может быть мать тех детишек, - говорит Евгений. – Переспросил женщину об этом и она подтвердила, что ищет своих 2-летнюю дочь и 4-летнего сынишку. Успокоил ее и заверил, что с ее детьми все в порядке. И порекомендовал связаться с полицейскими, а они уже подскажут, где найти ребятишек".

Подросток вытащил из реки двух детей в Житомире – фото героя (фото: npu.gov.ua)

Женщина в тот же вечер забрала своих детей. Как выяснилось, несколькоминутная невнимательность взрослых привела к исчезновению малышей из поля зрения и едва не закончилась бедой. С родителями ребенка полицейские провели серьезную профилактическую беседу.

Во время награждения юного героя в. и. о. руководителя Главного управления Нацполиции в Житомирской области Артем Лысогор отметил мужество и отличное воспитание парня.

"Парень спас из реки двух маленьких детей. Это хороший пример мужества настоящего мужчины! Спасибо родителям и педагогам за воспитание такого юношу. Поздравляю, Евгений, от всего коллектива полиции Житомирщины. Мы гордимся, что среди нашей молодежи есть настолько сознательные и ответственные личности".

Подросток вытащил из реки двух детей в Житомире – фото героя (фото: npu.gov.ua)

Юному спасителю полицейские вручили благодарность и подарок.

Сам Евгений ничего особенного в своем приключении не видит и признается, что помогать другим-это нормальное поведение в цивилизованном обществе. Парень имеет талант к музыке, играет на флейте и мечтает в будущем стать веб-дизайнером.

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