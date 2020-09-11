Риск агрессивного рака вдвое выше: ученые рассказали о мужском бесплодии

Бесплодие связано с риском онкологии у мужчин (иллюстративное фото: freepik.com)

В исследованиях о раке и низкой фертильности участвовали более 1,2 миллиона отцов

Мужчины с низкой фертильностью, которые лечатся от бесплодия с помощью метода микроинъекций ИКСИ (интрацитоплазматическая инъекция сперматозоидов), рискуют больше иметь рак простаты.

К такому выводу пришли шведские ученые из Университета Лунда после проведения масштабных исследований. Об этом пишет EurekAlert!

"Результаты показывают огромный риск рака простаты с ранним началом", - говорят авторы, которые описывают эту форму рака как "обычно считающуюся более агрессивной".

Однако ученые подчеркивают, что этот риск, по-видимому, связан с недостаточной фертильностью пациентов-мужчин, а не с самой процедурой ИКСИ, которая в исследовании была признана показанием для лечения бесплодия мужского фактора.

В исследованиях принимали участия шведские мужчины, родившиеся в период с 1994 по 2014 год. Специалисты сравнивали риск получения рака простаты у отцов, получавших ИКСИ, с отцами, дети которых родились при естественном зачатии и обычным ЭКО. Из общего числа почти 1,2 миллиона отцов было выявлено 3211 случаев рака простаты.

Результаты показали, что у мужчин, которым был проведен ИКСИ для зачатия детей, в целом статистически значимый риск рака простаты на 47% выше, чем в контрольной группе. Этот общий риск у отцов ИКСИ в основном объяснялся и особенно выражался с раком простаты, диагностированным до 50 лет ("раннее начало"), где риск был почти в три раза выше, чем в контрольной группе.

В то же время мужчины из группы ИКСИ не имели более высокого риска развития рака простаты с поздним началом, чем мужчины из контрольной группы, а мужчины из группы ЭКО не имели заметного повышенного риска.

Рак простаты является одним из наиболее распространенных видов рака у мужчин. Впрочем, это онкологическое заболевание с ранним началом встречается довольно редко - исследование показало, что такой диагноз в возрасте до 50 лет был поставлен только у одного из 1000 отцов. Однако показатель увеличился до трех на 1000 для отцов, зачатых с помощью ИКСИ.

В качестве объяснения результатов исследователи отмечают, что мужчины с серьезным нарушением выработки спермы (для которых ИКСИ является единственным вариантом отцовства) оказались подвержены более высокому риску рака простаты, чем фертильные мужчины.

Ученые предполагают, что у этих мужчин "уже может быть латентная опухоль на момент проведения ИКСИ".

Также среди возможных объяснений связи риска рака простаты с мужским бесплодием называют низкий уровень мужского полового гормона тестостерона (гипогонадизм) или даже тестостерон для лечения гипогонадизма.

Хотя исследователи и исключили ИКСИ как причину или фактор риска любого повышенного риска рака простаты, в качестве маркера мужского бесплодия они допускают, что это вполне может быть "предиктором". И наоборот, низкая фертильность мужчин вполне может быть причинным фактором риска.

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