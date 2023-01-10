Рішення прийняли за годину: українка усиновила 4 дітей, батько яких загинув рятуючи їх від обстрілу

Як згинув батько

Випадкова зустріч у лікарні змінила долю дітей - тепер у них є родина й велика кількість благодійників, які їм допомагають.

"Наш шлях був важкий, я хочу для них стати навіть не мамою, а оберегом. Я хочу для них стати щитом", - каже мама вже 6 діте Ольга.

Богдана, Ангеліну, Олену та Валерію батько виховував сам упродовж останніх семи років, відколи матір позбавили батьківських прав. Родина Савельєвих жила в Куп'янську.

Після звільнення міста від окупантів не було ще й дня, коли б росіяни не завдавали по ньому ударів. Так було й тоді, коли батько дітей Сергій разом із найстаршим Богданом та наймолодшою Ангеліною пішов по гуманітарну допомогу.

"Ангеліна пам'ятає уривками, але я навіть не хочу.. Богдан сам почав із часом розповідати, як це все трапилось, але деякі моменти він тримає, нікому не хоче про це розповідати", - розповідає Ольга.

Ольга, яка всиновила з чоловіком чотирьох дітей (скрін)

Вони тільки встигли перетнути сусідню вулицю, як російські окупанти розпочали обстріл. Тоді батько прикрив своїм тілом Богдана і Ангеліну, і таким чином врятував їх.

Хто став опікуном для дітей

Свою появу в цій історії Ольга називає не інакше як долею. За її словами, рік тому вони випадково потрапили до друзів у Куп'янськ на святкування і там познайомилися з Сергієм. Тоді він запитав, чи може вона охрестити його дітей.

Хрестини були їхньою єдиною зустріччю, а потім почалася війна. Зв'язку в Куп'янську не було, згодом зі своїм старшим сином вона потрапила до однієї з харківських лікарень.

"Я за цей час, мабуть, забула, як виглядає Богдан, але я дивлюся дитина, дуже-дуже знайома. В перші 5 хвилин, як тільки я зайшла до кімнати, я зрозуміла, що це Богдан - мій похресник", - каже Ольга.

Ольга, яка всиновила з чоловіком чотирьох дітей (скрін)

Він теж її впізнав і розповів про все, що сталося. Богдану лікарі були змушені відрізати фаланги пальців на руці. Ангеліна на той момент була в реанімації, бо уламками їй посікло обличчя, перебили ноги.

Богдан, який отримав поарнення внаслідок обстрілу (скрін)

У той момент уперше постало питання - хто ж стане для дітей опікуном. Чоловік Ольги каже, що тоді вони все вирішили, мабуть, години за дві.

В ту мить Ольга з Дмитром стали багатодітною родиною, крім двох своїх дітей, у їхньому житті з'явилося ще четверо.

З Харкова Богдана та Ангеліну перевезли на лікування до Києва.

"Фонд став тією організацією, яка навколо цих дітей усіх зібрала, і яка координує це все, і яка відповідає за кожен крок, і передає цих дітей на кожній ланці всім іншим небайдужим людям", - кажуть волонтери, які допомагали родині.

Ольга, яка всиновила з чоловіком чотирьох дітей (скрін)

Опікуватися долею цих дітей почали українці з-за кордону, які обіцяють допомагати дітьми і надалі. Зараз вони своєю великою родиною вирушили до Австрії, там Богдану та Ангеліні надали повне лікування з подальшою реабілітацією.