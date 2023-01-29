Рік Чорного Кролика подарує цим знакам Східного гороскопу шалене везіння: хто обранці долі

Гороскоп на 2023 рік розповість про знаки Зодіаку, яким рік Чорного Водяного Кролика принесе успіхи у різних сферах життя: коханні, кар'єрі, грошах і не тільки. Хто вони - головні везунчики?

Щур (1948, 1960, 1972, 1984, 1996, 2008)

Рік Водяного Кролика принесе удачу і щастя в більшість аспектів життя представників Щура.

Любовне життя розквітне, і самотні Щури цього року можуть знайти кохання всього свого життя.

Кар’єра також буде на підйомі, і це буде сприятливий час, щоб приділити більше часу родині.

У фінансовому плані ви процвітатимете, якщо навчитеся розпоряджатися своїми грошима.

Крім того у 2023 році у Щурів буде все гаразд зі здоров’ям.

Тигр (1950, 1962, 1974, 1986, 1998, 2010)

2023 рік обіцяє рік процвітання, удачі та достатку для представників знаку Тигра.

У справах, пов’язаних з любов’ю, ви будете насолоджуватися повноцінним часом зі своїм партнером, у самотніх Тигрів також буде чудовий рік.

У професійному житті чим більше людей ви зустрінете, тим більше можливостей відкриється перед вами.

Вам рекомендується шукати більше джерел доходу, якщо ви хочете фінансової стабільності.

А от з точки зору здоров'я пощастить менше: варто бути уважними до мінливої ​​погоди і навіть при незначних нездужаннях звертатися до лікаря.

Змія (1941, 1953, 1965, 1977, 1989, 2001, 2013)

Цей рік буде сповнений позитивних змін для представників Змій. Те, над чим ви наполегливо працювали, нарешті почне окупатися.

У любовному плані рік Кролика буде сповнений романтики та щастя. Вам може бути важко знайти час для коханої людини, але ви можете подолати цю проблему, якщо намагатиметеся підтримувати хороший баланс між роботою та особистим життям.

А от конкуренція з боку колег на робочому місці може створити певну перешкоду для зростання. Тому радимо бути обережними з опонентами.

У фінансовому плані рік може бути дуже плідним, але за умови, що ви навчитеся розрізняти витрати на важливі та менш важливі речі.

Цього року вам краще не нехтувати своїм здоров'ям і звертатися за медичною допомогою в міру необхідності.

Собака (1946, 1958, 1970, 1982, 1994, 2006, 2018)

У рік Водяного Кролика зірки зійдуться на користь представників Собаки. Будьте готові до удачі, успіху та достатку.

У любовних справах вам рекомендують вийти із зони комфорту і спробувати щось нове. Вирушайте в романтичні прогулянки зі своїм партнером і покажіть йому, як багато він для вас значить.

Ви можете отримати хороший прибуток цього року. Проте деякі Собаки можуть зіткнутися з певними труднощами на роботі, але їм рекомендується бути терплячими.

Ви добре вмієте керувати своїми фінансами, тому невелика турбулентність у фінансовому житті не завадить вам цього року.

Що стосується здоров’я, вам потрібно бути обачніше, інакше можуть виникнути проблеми зі здоров’ям. Ведіть здоровий спосіб життя, щоб жити довго та повноцінно.