В Риге россиянка набросилась на местную жительницу и обозвала "тварью" (видео)

Традиционные русские ценности во всей красе

Так, на опубликованном в сети видео показана россиянка, которая пристала на улице Риги к местной жительнице. Она недоумевает почему та, не понимает русский язык. Гражданка РФ не скупится на матерные слова и обзывает женщину "тварью".

Как оказалось причиной нападения стало то, что гражданка Литвы отказалась говорить на русском с женщиной-неадекватом.

Кстати, россиянка обозвала местную жительницу нацисткой и сорвала с нее цепочку.

Смотрите на видео, как все происходило.