В Риге россиянка набросилась на местную жительницу и обозвала "тварью" (видео)

Россияне продолжают позориться не только у себя на родине, но и во всем мире. Так, еще одну неоднозначную особь заметили в Риге. Она набросилась на местную жительницу с матерными словами.
Об этом сообщается в Telegram-каналах.
Так, на опубликованном в сети видео показана россиянка, которая пристала на улице Риги к местной жительнице. Она недоумевает почему та, не понимает русский язык. Гражданка РФ не скупится на матерные слова и обзывает женщину "тварью".
Как оказалось причиной нападения стало то, что гражданка Литвы отказалась говорить на русском с женщиной-неадекватом.
Кстати, россиянка обозвала местную жительницу нацисткой и сорвала с нее цепочку.
Смотрите на видео, как все происходило.
Напомним, что россияне массово ринулись в Польшу в поисках лучшей жизни.
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