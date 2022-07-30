UA

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Зеленский заявления Донбасс новости Мариуполь новости Харьков новости Киев новости Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

В Риге россиянка набросилась на местную жительницу и обозвала "тварью" (видео)

Фото: Как россиянка показала себя в Риге (Getty Images)
Автор: Людмила Жукова

Россияне продолжают позориться не только у себя на родине, но и во всем мире. Так, еще одну неоднозначную особь заметили в Риге. Она набросилась на местную жительницу с матерными словами.

Об этом сообщается в Telegram-каналах.

Традиционные русские ценности во всей красе

Так, на опубликованном в сети видео показана россиянка, которая пристала на улице Риги к местной жительнице. Она недоумевает почему та, не понимает русский язык. Гражданка РФ не скупится на матерные слова и обзывает женщину "тварью".

Как оказалось причиной нападения стало то, что гражданка Литвы отказалась говорить на русском с женщиной-неадекватом.

Кстати, россиянка обозвала местную жительницу нацисткой и сорвала с нее цепочку.

Смотрите на видео, как все происходило.

Напомним, что россияне массово ринулись в Польшу в поисках лучшей жизни.

Также читайте, как в Польше водитель высадил наглую россиянку из авто.

Читайте РБК-Украина в Google News
Российская Федерация