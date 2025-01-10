Рідкісний артефакт з кривавою історією. Яка "заборонена" книга Стівена Кінга зараз коштує тисячі доларів

Деякі книги Стівена Кінга не просто залишили слід у літературі, але й стали об’єктом полювання для колекціонерів по всьому світу. Однією з таких є роман, який більше не друкується і вже ніколи не з'явиться на полицях книгарень.

РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на матеріал видання Ladbible розповідає, який роман Кінга має не лише літературну, а й значну фінансову цінність.

Як виникла ідея створити роман "Лють"

Роман "Лють" (Rage) був четвертим у творчості Кінга й першим, який він опублікував під псевдонімом Річард Бахман. Це був експериментальний період у кар’єрі автора, коли він бажав протестувати, чи матимуть його книги успіх без використання власного імені.

Rage розповідає історію старшокласника Чарлі Декера, який приносить до школи зброю, вбиває вчителя та бере однокласників у заручники. Ця книга мала потужний психологічний підтекст, досліджуючи тему насильства серед молоді та її причини.

Спершу Rage був частиною збірки The Bachman Books, однак з часом саме цей твір став причиною вилучення всієї збірки з друку. Для Кінга цей роман став своєрідним дзеркалом, яке показувало темні куточки людської природи. Він зізнався, що під час написання книги намагався дослідити, як агресія може формуватися і вивільнятися у суспільстві.

Чому книга була знята з продажу

Рішення зняти Rage з продажу було прийнято після трагічної стрілянини в школі Гіт у штаті Кентуккі у 1997 році. Нападник, 14-річний Майкл Карніл, відкрив вогонь по своїх однокласниках, убивши трьох людей і поранивши ще п’ятьох. У його шкільній шафці був знайдений примірник Rage.

Це стало переломним моментом для Кінга, який усвідомив, що його книга могла вплинути на дії підлітка. У 1999 році автор під час виступу заявив: "Випадок із Карнілом став для мене останньою краплею. Я попросив видавця припинити друк книги, і вони погодилися". Кінг також зазначив, що ніколи не очікував, що його творчість може бути сприйнята як інструкція до насильства.

Обкладинка першого видання Rage (фото: Вікіпедія)

У чому унікальність Rage для колекціонерів

Rage займає особливе місце у творчості Кінга, адже це була його перша книга, видана під псевдонімом Річард Бахман. Проте головна причина її цінності для колекціонерів полягає в тому, що роман більше ніколи не буде перевиданий.

В 1990-х роках Кінг вирішив вилучити книгу з друку через її контроверсійну тематику, яка була пов’язана з реальними трагічними подіями. З того часу кількість примірників значно скоротилася, а попит на них зріс. Сьогодні раритетні копії роману є мрією для колекціонерів, оскільки їх складно знайти навіть у приватних бібліотеках.

Особливою популярністю користуються видання першого тиражу 1977 року, які є справжніми перлинами для любителів рідкісних книг. Їх рідкість і історія роблять Rage надзвичайно бажаним екземпляром.

Скільки коштують ці книги сьогодні?

Якщо у вас є примірник Rage, вам дійсно пощастило. Сьогодні його вартість залежить від стану книги та видання, але ціни стартують від кількох сотень доларів. Найбільший попит мають оригінальні видання 1977 року, які можуть коштувати до 4 000 доларів.

Менш цінними, але все ж бажаними для колекціонерів, є екземпляри збірки The Bachman Books, що містили Rage. Проте навіть ці видання зараз продаються за значні суми, адже і вони вже давно не друкуються.

Чому Rage так цінується серед колекціонерів?

Цінність Rage не обмежується лише її рідкістю. Вона також має величезну історичну та культурну значущість. Вилучення книги з друку зробило її унікальною серед інших творів Кінга, адже це був один із небагатьох випадків, коли автор сам вирішив припинити розповсюдження свого твору.

Для колекціонерів це означає, що володіння Rage - це не лише інвестиція, але й спосіб доторкнутися до історії літератури. Ця книга є символом епохи, коли питання відповідальності автора за свої твори стали особливо гострими.