Рідкісні 2 копійки продають за 5 тисяч гривень: цінна монетка може бути у будь-якому гаманці

Монета 2 копійки 2003 року - у чому її особливість

Власник монети, який мешкає у Запоріжжі, в описі до свого лота зазначив, у чому його цінність. Монету номіналом 2 копійки у 2003 році карбували лише для річного набору від НБУ. Тому тираж був дуже невеликим.

Цей набір так і не вийшов у продаж, а самі монети номіналом 2 копійки невідомим чином потрапили в обіг. Нині нумізмати цінують подібні лоти, адже досі невідомо, у якому тиражі карбувалися монети та скільки з них нині збереглося у гарному стані.

Як виглядає цінна монета за 5 тисяч гривень

На вигляд монета номіналом 2 копійки майже нічим не відрізняється від інших. Єдина її особливість - рік карбування. Монету виготовили з нержавіючої сталі, вона притягується звичайним магнітом.

Різновид у монет номіналом 2 копійки 2003 року лише один - їх називають 1ДА. Нумізмати складають каталоги з описом усіх монет, які карбуються в Україні. У таких збірках кожна монетка отримує свій "код" - комбінацію з цифр та літер, за якими експерти одразу розуміють, у чому її цінність та особливість.

Нині за лотом чоловіка, який продає монету номіналом 2 копійки, стежать 44 користувачі мережі. Вони роблять ставки, отримати цікавий лот зможе той, хто заплатить найбільше.