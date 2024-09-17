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Річ не про інтим. Це приємне заняття уповільнює старіння

Фото: Подорожі допомогають не так швидко старіти (freepik.com)
Автор: Людмила Жукова

Нове дослідження показало, що подорожі можуть уповільнити процес старіння та покращити фізичне та психічне здоров’я.

Про такий факт повідомляє РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на Journal of Travel Research.

Що відомо про дослідження

Вчені з Університету Едіт Коуен (ECU) в Австралії провели дослідження, яке, як вважають, було першим в історії застосування теорії ентропії - загальної тенденції про життя та смерть.

"Старіння, як процес, є незворотним. Хоча це неможливо зупинити, його можна уповільнити",  - повідомив професор філософії Фанлі Ху.

Команда вчених виявила, що позитивні переваги подорожей для фізичного та психічного здоров’я, такі як фізичні вправи та відпочинок, справді допомагають організму уповільнити ознаки старіння.

Активні подорожі, як-от походи в гори чи плавання, заохочують людей рухатися та насолоджуватися багатьма добре відомими перевагами фізичних вправ.

"Туризм - це не лише відпочинок. Це також може сприяти фізичному та психічному здоров’ю людей", -  сказав професор Ху.

Простіше кажучи, "позитивний досвід може пом’якшити збільшення ентропії та зміцнити здоров’я, тоді як негативний досвід може сприяти збільшенню ентропії та погіршити здоров’я".

У відповідь на своє дослідження експерти припустили, що "терапія подорожей може стати новаторським втручанням у здоров’я".

Відкриття сталося в той момент, коли дорослі більше ніж будь-коли переймаються проблемою старіння, і люди продовжують бронювати оздоровчі подорожі.

Майже половина жінок (47%) стверджують, що старіння викликає у них стрес - більше це стосується мілленіалів (57%) і покоління Z (56%). Тим часом деякі чоловіки  йдуть на крайні зусилля, щоб уповільнити процес старіння.

Тож замість того, щоб планувати наступну ін’єкцію ботокса чи стовбурових клітин, спробуйте запланувати подорож.

 

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