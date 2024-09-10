Рибалки, обережно: у цих видах річкової риби повно паразитів

Анізакідоз

Це одне з найбільш небезпечних захворювань, яке уражає шлунково-кишковий тракт. Паразит спричиняє утворення виразок на стінках шлунка і тонкого кишківника.

Людина заражається через вживання сирої або недостатньо приготованої риби та морепродуктів. Інкубаційний період становить від одного до двох тижнів.

Личинки нематод, що викликають анізакідоз, можуть бути в рибі родин нототенії, скумбрії, сардини, тріски, камбали, кальмарах та інших.

Опісторхоз

Опісторхоз уражає печінку та жовчовивідні шляхи. Зараження відбувається через вживання риби родини коропових, що мешкає у прісних водоймах.

Паразити дуже дрібні, їх неможливо побачити неозброєним оком. Хвороба розвивається протягом двох-трьох тижнів і може стати хронічною.

Основні переносники: в'язь, лящ, плотва, линь, верховодка.

Дифілоботріоз

Це захворювання викликає ураження кишківника і супроводжується анемією.

У кишківнику людини з'являється стрічковий черв’як, який може досягати 10 метрів у довжину.

Паразити передаються через рибу, яка мешкає в прісній воді, зокрема судака, щуку, миня. Також личинки паразита також зустрічаються в морській рибі: горбуші, кеті.

Клонорхоз

Клонорхоз викликається паразитом, який вражає печінку та підшлункову залозу. Люди, заражені цим захворюванням, можуть страждати на безсоння, розлади травлення, втрату апетиту.

Найчастіше паразит присутній у рибі родини коропових.

Парагонімоз

Це рідкісне, але небезпечне захворювання, що викликається легеневим сисуном. Паразит може вражати легені, м’язи та навіть мозок.

Передається через вживання раків і крабів, які не пройшли достатню термічну обробку.

У коропах мешкають паразити, що викликають клонорхоз (фото: Вікіпедія)

Як уникнути зараження паразитами

Купуйте рибу тільки в перевірених місцях. Важливо купувати рибу в магазинах або на ринках, де проводиться ветеринарно-санітарний контроль. Уникайте придбання риби на стихійних ринках, у приватних осіб чи біля водойм, де умови зберігання можуть бути неналежними.

Використовуйте окремий посуд для обробки сирої риби. Після того як ви розрізали або обробили сиру рибу, посуд та ножі потрібно ретельно вимити з використанням дезінфікуючих засобів. Це запобігає перенесенню паразитів на інші продукти або предмети кухонного вжитку.

Ретельно готуйте рибу перед вживанням. Для знищення паразитів рибу слід варити щонайменше 20 хвилин після закипання води. Великі шматки риби потребують ще більше часу - до 40 хвилин термічної обробки, щоб гарантовано знищити личинки паразитів.

Соління риби повинно бути правильним і достатньо тривалим. Мілку рибу слід солити не менше 14 днів, а велику - до 40 днів із розрахунку 2 кг солі на 10 кг риби. Недостатньо солена риба може містити життєздатні личинки паразитів, тому важливо дотримуватися встановлених норм.

Уникайте вживання сирої або слабосоленої риби. Риба, що не пройшла достатньої термічної або соляної обробки, може бути джерелом небезпечних інфекцій. Особливо варто бути обережними з суші, де використовується сира риба, оскільки це один із найризикованіших способів її вживання.

Захищайте своїх домашніх тварин. Домашні улюбленці, такі як коти та собаки, можуть заразитися паразитами, з'ївши сиру або недостатньо приготовану рибу. Це не лише загроза для їхнього здоров'я, але й можливий ризик передачі паразитів людині через близький контакт.