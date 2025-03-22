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Риба чи м’ясо? Що краще для здоров’я печінки

Фото: Що краще вживати для печінки - рибу чи м’ясо (freepik.com)
Автор: Людмила Жукова

Здоров’я печінки значною мірою залежить від раціону харчування. Багато людей задумуються, що краще для цього органу - риба чи м’ясо.

РБК-Україна (проект Styler) пропонує вам прочитати відповідь на це питання.

Дієтологи зазначають, що обидва продукти мають свої переваги та недоліки, і правильний вибір залежить від якості, способу приготування та загального балансу харчування.

Переваги риби для печінки

Риба, особливо жирні сорти, такі як лосось, скумбрія та оселедець, містить велику кількість омега-3 жирних кислот. Ці речовини сприяють зменшенню запальних процесів у печінці, покращують її роботу та запобігають жировій дистрофії. Крім того, риба легше засвоюється організмом і не створює надмірного навантаження на печінку.

Основні плюси риби:

  • Багата на корисні жири, які сприяють відновленню клітин печінки.

  • Містить білок, який легко засвоюється.

  • Має антиоксидантні властивості, що допомагають у детоксикації організму.

Чи корисне м’ясо для печінки?

М’ясо є важливим джерелом білка та незамінних амінокислот, необхідних для функціонування організму. Однак вибір м’яса відіграє ключову роль у його впливі на печінку. Червоне м’ясо (яловичина, свинина) містить більше насичених жирів, які можуть сприяти накопиченню жиру в печінці. Натомість нежирні сорти м’яса (курятина, індичка, кролятина) є кращим вибором для тих, хто піклується про здоров’я печінки.

Основні плюси м’яса:

  • Багате на залізо, яке необхідне для кровотворення.

  • Високий вміст білка сприяє регенерації клітин.

  • Курятина та індичка містять менше жиру та легше засвоюються.

Що ж обрати для здорової печінки?

Фахівці рекомендують включати в раціон і рибу, і нежирне м’ясо, щоб забезпечити організм усіма необхідними нутрієнтами. Важливо уникати смажених продуктів, оскільки вони створюють додаткове навантаження на печінку. Оптимальними методами приготування є запікання, варіння та тушкування.

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