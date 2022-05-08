В РФ развесили плакаты с украинским летчиком, чей дом и даже могилу разбомбили оккупанты

Теперь ни его дома, ни могилы нет - их уничтожили российские оккупанты. При этом они не стыдятся развешивать плакаты с его лицом к 9 мая.

Иван Петрович Дзюба родился в Донецкой области, стал легендарным военным летчиком, уничтожая самолеты противника во время Второй мировой войны. Он потерял ногу во время боя, прожил после победы еще 20 лет и был похоронен в Харькове.

Такое фотодоказательство недавно появилось в сети.

Петр Дзюба был Героем Советского Союза. Гвардии капитан, он к октябрю 1943 года совершил 319 боевых вылетов, в воздушных боях сбил лично 19 и в группе - 16 самолетов противника.

8 мая 1944 года в одном из воздушных боев над Крымским полуостровом самолет капитана Дзюбы был подбит, из-за чего ему пришлось совершить вынужденную посадку. При посадке самолет взорвался, летчик получил тяжелые ранения. В госпитале ему ампутировали ногу.

До конца жизни жил и работал в Харькове, где и был похоронен в 1965 году.

Теперь ни дома в Константиновке, ни могилы в Харькове нет. Так Героя отблагодарили рашисты.