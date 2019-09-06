Резонансное убийство женщины в Херсоне: в полиции сделали важное заявление (фото)

В Херсоне задержали подозреваемого в убийстве Елены Кулаповой (Фото: коллаж РБК-Украина)

Подозреваемого задержали по "горячим следам"

Подозреваемого в совершении резонансного убийства 36-летней женщины в Херсоне, тело которой было обнаружено в местном Гидропарке 2 сентября, правоохранители смогли обнаружить и задержать. Как рассказали 6 сентября в пресс-службе полиции, это 21-летний уроженец Херсонской области.

Ранее следователи обращались к украинцам за помощью, разыскивая Сергея Сушко и давали его описание. Отмечалось, что 21-летний парень был зафиксирован камерами видеонаблюдения неподалеку от того места, где исчезла Елена Кулапова. Труп женщины утром нашли на пляже. На шее были колото-резаные раны, также выявлены следы изнасилования.

По словам свидетелей, женщина в одном халате вышла в магазин под домом.

Фото: hr.npu.gov.ua

В полиции сообщили, что смогли задержать подозреваемого по "горячим следам" в течение трех суток после преступления.

Поисками занимались оперативники управления уголовного розыска областного главка полиции.

Фото: hr.npu.gov.ua

Задержанному молодому человеку уже сообщили о подозрении в совершении особо тяжкого преступления.

6 сентября состоится судебное заседание, в ходе которого подозреваемому будет избрана мера пресечения.

"Полиция будет настаивать на избрании меры пресечения в виде содержания под стражей", - говорится в сообщении.

Елена Кулапова владела салоном красоты. Ее супруг - дальнобойщик. По словам друзей, у пары были очень теплые отношения.

У женщины остались двое детей - 15-летний сын и 3-летняя дочка.

Елена Кулапова с семьей (фото: соцсети)

Как сообщалось ранее, недавно под Киевом насильники похитили женщину на остановке общественного транспорта в Белой Церкви, отвезли к себе в съемную квартиру и 16 часов удерживали ее в неволе.

Ранее мы писали, что в Чернигове злоумышленники напали на молодую семейную пару и убили их из-за старенького автомобиля Lanos.