Резня в колледже в Финляндии: погибшей студенткой оказалась 23-летняя украинка

В результате нападения в Финляндии на коллежд в городе Куопио, которое устроил вооруженный саблей и огнестрельным оружием студент, погибла украинка. 25-летний парень ворвался в учебное заведение и устроил резню 1 октября днем. Полиция при задержании злоумышленника применила оружие, и сейчас он находится в реанимации.

Местные правоохранители сообщали, что до трагедии в коллежде Savon Ammattiopisto у молодого человека не было проблем с законом. Причины жуткого инцидента с одной погибшей и 10-ю ранеными в настоящее время выясняются.

В украинском посольстве в Финляндии и Исландии рассказали, что погибшая украинка 1996 года рождения училась в этом колледже. Об этом передает ТСН.

Фото: нападение на колледж в Куопио в Финляндии (yle.fi)

Также сообщается, что она в Финляндии вступила в брак.

В результате атаки украинка получила ранения, не совместимые с жизнью.

Как передает Helsinkitimes со ссылкой на представителя полиции, подозреваемый в нападении человек - финн по происхождению. Среди раненых два человека с серьезными травмами и один сотрудник полиции.

"При задержании подозреваемый получил серьезные травмы и находится на лечении в университетской больнице Куопио", - говорится в пресс-релизе Департамента полиции Восточной Финляндии.

Издание Keskisuomalainen во вторник сообщило, что главной целью подозреваемого была молодая студентка в колледже Savo. Она и стала жертвой.

В департаменте полиции заявили, что предварительное следствие было передано Национальному бюро расследований (KRP).

Впрочем, по словам второго секретаря украинского посольства Дмитрия Гусева, студент, который учинил расправу в колледже, не был гражданином ни Украины, ни Финляндии.

Добавим, что имя нападавшего пока не разглашается.

Как рассказали очевидцы кровавого инцидента, студент ворвался в учебное заведение, расположенное возле торгового центра, устроил там поджог, а затем набросился с холодным оружием на своих одногруппников и преподавателей.

Фото: нападение на колледж в Куопио в Финляндии (yle.fi)

Как сообщает Yle, студент профессионального колледжа Савона подозревается в убийстве и нескольких других насильственных преступлениях и покушениях.

Мотив нападения пока не ясен. У полиции нет информации о возможных сообщниках злоумышленника.

После инцидента правоохранители провела обыск в квартире подозреваемого в Сяркиниеми и изъяли компьютерную технику.

Жители студенческого общежития рассказали STT, что подозреваемый всегда одевался в черное и ни с кем не встречался. По словам соседей нападавшего, он никогда до этого не причинял никому вреда и был спокойным.

В общежитии живет много студентов по обмену.

Как сообщалось ранее, в пригороде французского Леона мужчина вооруженный ножом напал на прохожих. Нападение произошло в Виллербанне. По данным местных чиновников и чрезвычайной службы, в результате происшествия погиб 19-летний мужчина и были ранены еще 8 человек.