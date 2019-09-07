Резня под Черниговом: местные раскрыли детали жуткой трагедии

Жуткая резня под Черниговом забрала жизнь женщины, и еще несколько человек получили ножевые ранения. Полиция задержала злоумышленника, который учинил кровавую расправу над своими соседями и бывшей семьей. Сообщалось, что правоохранителям для обезвреживания преступника пришлось брать штурмом комнату, в которой он забаррикадировался, однако местные жители описали произошедшее иначе.

ЧП произошло в райцентре Варвинского района вечером 4 сентября. Бывший участник АТО в неадекватном состоянии устроил резню и чуть не сжег помещение сельсовета.

В секторе коммуникации полиции Черниговской области сообщили, что на место происшествия немедленно прибыли следственно-оперативные группы районного отделения полиции и ГУНП во главе с начальником ГУ Нацполиции и его заместителем, и "полиция взяла штурмом здание и спасла селян от расправы".

Под Черниговом ветеран АТО устроил поножовщину и убил женщину (Фото: cn.npu.gov.ua)

Действия мужчины квалифицировали как умышленное убийство, было открыто уголовное производство по части 2 статьи 115 Уголовного кодекса.

За содеянное преступнику грозит до 15 лет или пожизненное лишение свободы.

Местные жители рассказали про задержанного и высказались относительно того, что же могло подтолкнуть его к подобным ужасным действиям. Кроме того люди отметили, что карета "скорой помощи" добиралась целых 45 минут после вызова, и женщина умерла от потери крови вследствие полученных ранений. Об этом передает местное издание "Час Чернігівський".

Под Черниговом ветеран АТО устроил поножовщину и убил женщину (Фото: cn.npu.gov.ua)

"Этот человек целенаправленно шел убить всю семью. "Скорая" доехала только за 45 минут. А его 2 высшие образования не исключают того, что он является убийцей. Чикотило также имел семью и детей и никто не подозревал, что он убийца. Речь идет не о потерянной любви, а о жестоком убийце", - говорит один из жителей Варвы, который знает задержанного.

Другой местный развенчал утверждение правоохранителей о том, что мужчина бегал по улицам и угрожал им ножом.

"По селу он не бегал угрожая людям. Порезал он не родственников своих, а родственников бывшей женщины, живущих... аж за 700 метров в квартире", - рассказал местный житель.

Также звучит мнение, что мужчину после возвращения с войны на Донбассе могли просто довести до предела - якобы у него несправедливо забрали пай, обворовали дом, а его инициативы относительно создания ячейки союза ветеранов АТО зарубили на корню. Кроме того, говорится, что после боевых действия у мужчины начались проблемы с психикой, и даже была соответствующая справка.

Под Черниговом ветеран АТО устроил поножовщину и убил женщину (Фото: cn.npu.gov.ua)

"Этот человек соседей порезал когда у него лопнуло терпение. Соседи пьяницы и нигде не работают. Залезли к нему в дом и украли что могли. Он заявил в полицию об этом, но наша доблесная полиция ничего не сделала. Далее у него забрали пай в сельском совете. У него просто лопнуло терпение и он сначала порезал тех, кто его обокрал, потом пошел в сельсовет и там поджег дымовую шашку, бросил в кабинет председателя сельсовета. После этого на эмоциях, он пошел мстить за потерянную любовь бывшей теще. Потому что она в свое время не дала дочери быть с ним вместе. А сам он имеет 2 высших образования, имел нормальную жизнь и работал.

После АТО у него были признаки неадекватности немного. Говорят, даже справку имел, что психически не нормален. Вопрос в другом, зачем доводить человека до такого, если знали что он не нормальный? На этот вопрос знает ответ только председатель сельсовета.

Смеялись над ним, когда тот хотел открыть союз ветеранов АТО. Потом еще и пай забрали, хотя не имели на это права. Вот человек и не выдержал.

Конечно, такие его действия я не оправдываю. Но факт тупости сельских чиновников на лицо.

Мало того, задержала его не полиция. Полиция даже зайти к нему в дом боялась. Стояли, тряслись на улице. Скрутил и связал его сельский человек, который является спортсменом и имеет много наград по боевым искусствам. А полиция здесь только для галочки.

Кстати, женщина, которая умерла, может и не умерла бы, если бы "скорая", если ее можно назвать скорой, ехала бы быстрее. "Скорая" приехала через 45 минут. Вот и думайте. Женщина за это время просто истекла кровью", - рассказал местный житель про трагедию.

Как сообщалось ранее, недавно под Одессой мужчина вонзил нож в племянника за то, что тот его обзывал.

Также мы писали о том, что в Киеве жестоко избили и порезали мужчину за простое замечание.