Режисерки "Євробачення" рознесли Томмі Кеша: "Токсичний і на сцені, і в житті"

Режисерки різко розкритикували як сам номер, так і особистість естонця.

"Найголовніше - цей артист тісно повʼязаний з Росією та співпрацює з російськими режисерами, і всі про це знають. Саме це - ключова проблема, яка перекреслює все інше, пов’язане з цим номером, для нас як для глядача", - зазначають TRI.Direction.

За їх словами, навіть попри вірусність пісні, харизма Томмі Кеша викликає негативні асоціації.

"Якщо ж говорити з більш професійної точки зору, то харизма артиста видається дуже негативною, що зі сцени, що в житті. Ти просто не хочеш слідкувати за його історією чи виступом. Хоча пісня, звичайно, "порвала" слухача, має неймовірну вірусну силу. А скільки зусиль вклали в промокампанії перед конкурсом, то це й не передати! Це дуже позначилося на голосуванні глядацької аудиторії", - додають представниці TRI.Direction.

Режисерки наголошують: успіх у голосуванні не завжди означає етичну бездоганність учасника - і саме на такі аспекти публіці варто звертати увагу.

Тим паче, що режисеркою виступу Кеша на "Євробаченні" була Аліна П’язок - власниця російського паспорта, яка давно працює з артистом над його кліпами та сценічним образом.

Не менш резонансним став той факт, що Томмі Кеш отримав одразу 5 балів від українського журі.

Tommy Cash (фото: Sarah Louise Bennett / EBU)

До його складу увійшли MELÓVIN, Дмитро Шуров (Pianoбой), Tayanna, Олена Шоптенко та продюсерка Нателла Чхартішвілі-Зацаринна.

Ще під час прямого ефіру MELÓVIN опублікував свій бюлетень - виявилось, що саме він поставив Томмі Кеша на друге місце.

У соцмережах це викликало шквал критики: багато українців не приховували обурення через високу оцінку артисту, який пов'язаний із російськими артистами.