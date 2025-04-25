Режисер кліпів Nirvana та Metallica побував в Україні і сказав, що розбило його серце: "Це тероризм"

Відомий американський режисер та автор музичних відеокліпів Семюел Баєр (Samuel Bayer) відвідав Україну, щоб особисто побачити війну та боротьбу українців. Він встиг не лише подивитися на краєвиди, а ще й поспілкуватися з військовими та студентами.

Як повідомляє РБК-Україна (проект Styler), враженнями від візиту Баєр поділився на своїй сторінці в Instagram .

"17 квітня він зустрівся зі студентами Київського національного університету театру, кіно і телебачення імені І. К. Карпенка-Карого. Майбутні українські режисери мали змогу поставити питання відомому американському режисеру щодо його роботи зі світовими зірками, про особливості його стилю та перспективи американського кіно", - розповіли РБК-Україна у Культурних силах.

Після зустрічі з українськими студентами разом зі знімальною групою Культурних сил режисер вирушив на схід України. Баєр поїхав до прифронтових та деокупованих міст, аби підтримати воїнів ЗСУ та зафільмувати низку авторських відеоробіт.

"У своїх зйомках режисер зосередився на наслідках російської агресії: зруйнованих селах, знищених школах, пошкоджених церквах. Та передусім його цікавили люди - їхні історії, біль і досвід. Він зустрічався з дітьми, які пережили окупацію або втекли від війни. Для Баєра найважливішим було не просто зафіксувати руйнування, а показати світові живу, справжню Україну - через долі її громадян, через її боротьбу", - зазначили Культурні сили.

Разом з Баєром також був відомий актор Шон Пенн. Він взяв участь у процесі зйомок документального відео.

Шон Пенн в Україні (фото надане прес-службою)

Після поїздки в Україну режисер поділився емоціями й зазначив, що його серце розбите.

"Слава Україні. Я тільки повернувся з тієї прекрасної країни минулої ночі - я завів нових друзів та зустрів неймовірних людей - моє серце розбите, коли чую про ракети та безпілотники, спрямовані на невинне цивільне населення - це тероризм, а не війна", - написав він.

Відомо, що Баєр приїхав в Україну на запрошення очільника Культурних сил, капітана ЗСУ Миколая Сєргі, з яким він познайомився в Лос Анджелесі під час "Туру вдячності" Культурного десанту в США.

"Я маю приїхати до України. Я маю розказати вашу історію боротьби. Я маю розказати історію ваших людей. Показати ваших фантастичних музикантів і розповісти про їхній шлях. Всього не розкажеш, але кожна історія - це дощ сліз. Я хочу зробити щось дуже просте, як мої музичні кліпи. Я сподіваюся, що ці історії побачать у Штатах, побачать у світі. Що це вразить. Я хочу, щоб вони думали про Україну. Я хочу, щоб люди пам'ятали Україну", - казав він тоді.