Мои рейтинги бы выросли: всплыли записи разговоров Путина и Клинтона после трагедии "Курска"

Трагедия с подводной лодкой "Курск" произошла почти 20 лет назад и семьи погибших моряков винили власть в том, что помощь не была оказана вовремя. Погибли все 118 членов экипажа, которые находились на борту. Эта катастрофа стала самой крупнейшей в истории советского и российского подводного флота.

Через месяц после катастрофы Владимир Путин встретился с Биллом Клинтоном в Нью-Йорке в президентском номере гостиницы Waldorf Astoria. На встрече 6 сентября 2000 года присутствовали также представители администраций двух президентов. В распоряжении издания "Медуза" оказались записи стенограмм переговоров двух президентов. Стоит отметить, что Билл Клинтон переживал о погибших моряках и их семьях, а вот Путин беспокоился исключительно о своем рейтинге.

Клинтон: Сожалею обо всем, через что вам пришлось пройти из-за гибели "Курска". Когда происходит что-то такое, люди по всему миру представляют себя на месте жертв и их близких, но я представлял себя и на вашем месте. Вам, наверное, пришлось столкнуться со множеством критики. Это всегда случается. После Оклахома-Сити многие спрашивали, хорошо ли здание было защищено и не пустили ли мы террористов в страну. Так что сердцем я был и с людьми на дне моря, и со всеми остальными тоже.

Путин: Хорошего выбора у меня не было. Я оказался в ловушке между плохими и худшими вариантами. Мне говорили, что, если бы я сразу спустил туда маленькую подводную лодку и, хотя бы попытался спасти парней, мои рейтинги выросли бы. Нельзя позволять делать что-то подобное ради пиара. Нужно отдавать приоритет реальному спасению людей. Я ценю вашу искреннюю поддержку. Как ни странно, последующие опросы показали, что этот инцидент не повлиял на мое положение. Но я очень боюсь, что нечто подобное может повториться.

Клинтон: Сейчас мы работаем в другой обстановке. Если в Москве взрывается здание, это словно происходит у наших родственников. Или если люди в Мозамбике вынуждены залезать на деревья, чтобы спастись от наводнения… Во многих отношениях это хорошо. Это напоминает нам, что другие — тоже люди. После этого сложнее ненавидеть. Но иногда и лидеру бывает трудно поступать правильно из-за всех этих сильных ощущений.

Путин: Мы чувствовали себя бессильными во время этой катастрофы. Сейчас все выглядит так, что весь экипаж погиб в течение 60 или 90 секунд. Мы не могли рассказать родственникам, но в корпусе была дыра размером около двух метров, через которую затопило первые три отсека подлодки. Я даже не знаю, как мы можем вытащить тела. В этих водах много трески — плоти на костях может не остаться. Мы пытались спустить на тормозах всю эту шумиху, но некоторые люди странные, и они просто продолжали ее подпитывать. Это просто факт жизни.

Напомним, ранее мы писали о том, что Путина номинировали на Нобелевскую премию.

А также рассказывали о том, что Гордон рассказал, за что Путин ненавидит Лукашенко.