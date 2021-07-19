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С рейса из Украины в Турцию сняли пассажира: матерился и угрожал

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Понедельник 19 июля 2021 10:35
С рейса из Украины в Турцию сняли пассажира: матерился и угрожал С рейса в Анталию сняли буйного пассажира (коллаж РБК-Украина)
Автор: Людмила Жукова

На рейсе Одесса-Анталия произошел скандал. Украинец не захотел надевать защитную маску в самолете и устроил дебош. Он ругался матом и угрожал сотрудникам авиакомпании неприятностями.

Об этом сообщается в сюжете ТСН.

С чего все началось

Очевидцы скандала в самолете сообщили, что мужчина наотрез отказывался находиться в салоне самолета в маске. Бортпроводники позвали на помощь работников аэропорта и полицию. Но пассажир угомониться не захотел и продолжал буянить. Он не унимался и отказывался надевать маску.

Соседи по салону, которые нервничали из-за задержки самолета тоже наградили скандалиста бранью. В конце концов, мужчину вывели из самолета, остальные пассажиры аплодировали. Спутница мужчины тоже покинула самолет.

Остальные люди в самолете кричали скандалисту: "Давай, вали, придурок".

Как мы писали ранее, WizzAir угодил в скандал, не пустив на борт женщину с ребенком.

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