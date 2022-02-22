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Рецепт вкуснейшей домашней колбасы: обойдется вам в копейки

Автор: Styler

Приготовить дома колбасу обойдется вам совсем недорого, а получится такое блюдо безумно вкусным.

Рецептом на YouTube поделилась Галочка-кулинарочка.

Ингредиенты

  • Печень 1 кг
  • Сало 500 г
  • Гречка отварная 300 г
  • Яйца 2 шт
  • Лук 3 шт
  • Оболочка 4 м
  • Соль перец
  • Чеснок 1/2ч.л.

Пошаговый рецепт приготовления

На разогретую сковороду выложите сало с прослойкой мяса и прожарьте одну минуту, потом добавьте туда мелко нарезанный лук. Потом положите туда печень (можно взять любую). Протушите все вместе 20 минут под крышкой.

В самом конце добавьте соль и перец, а также ваши любимые специи. Все это в горячем виде пропустите через мясорубку. К печеночной массе добавьте отварную гречку, потом добавьте два яйца и перемешайте. Обязательно попробуйте на вкус. В теплом виде начиняйте колбасу в оболочку (она придается в супермаркете). Наполните колбасу и перевяжите нитками.

Потом проколите ее, чтобы вышел лишний воздух. Опустите в подсоленную воду на 10 минут, а потом обжарьте на сковородке. Приятного аппетита!

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