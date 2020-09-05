Ретроградный Марс в сентябре: астролог назвала самые опасные дни

Марс начнет свое ретроградное движение с 10 сентября, и пробудет в этой фазе вплоть до 14 ноября. Астролог говорит, что этот период плохо подходит для начала новых дел и важных процессов.

А вот до начала ретроградности - с 6 по 8 сентября - если вы планировали начать важные проекты, самое время это сделать. Об этом рассказала астролог Людмила Халанская, пишет Obozrevatel.

Именно в ближайшие дни - 6, 7 и 8 сентября - ранее действовашие негативные аспекты потеряют силу, а новые еще не наберут оборотов.

"Следующий такой относительно благоприятный период для начала новых дел наступит лишь во второй половине ноября, когда Марс вернется в директную фазу движения", - отметила специалист.

Халанская также добавила, что в 2020-ом году почти нет астрологически благоприятных дней, которые были бы абсолютно избавлены от негатива. Поэтому нельзя упускать ни одного более-менее гармоничного периода.

Несмотря на скудное число хороших дней, именно 2020-й очень подходит для начала долгосрочных, основательных проектов. Это обусловлено сильным влиянием Козерога в течение всего года.

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